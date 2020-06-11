Опрос: Путин и Навальный — самые вдохновляющие люди для россиян
Foto: AP/AFP/EPA/Scanpix/LETA

Россиян больше всего вдохновляют президент Владимир Путин и политик Алексей Навальный, следует из опроса, проведенного "Левада-центром".

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В исследовании, которое провели методом телефонного интервью в апреле этого года, респондентам задали открытый вопрос о том, кто из известных людей вдохновляет их своим примером и своей активной гражданской позицией. 8% респондентов назвали Путина, 4% — Навального. Третье место занял министр обороны Сергей Шойгу, им вдохновились 3% опрошенных. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 2%.

Как выяснилось, Навальный больше вдохновляет людей в средней возрастной группе 40-54 лет, где он даже обошел Путина (6% против 5%). В группе младше 25 лет и старше 55 лет президент, напротив, обошел Навального, набрав 9% и 11% соответственно. В возрастной группе 25-39 лет и Навальный, и Путин набрали по 6%.

В основном в качестве вдохновляющих людей россияне называли политиков и телеведущих, но также туда попадали и ведущие, спортсмены и артисты. Например, в группе до 25 лет по 2% набрали телеведущий Александр Гордон, юрист Екатерина Гордон, артист Никита Михалков и политик Геннадий Зюганов.

По 3% респондентов вдохновляются Жириновским в группах от 25 до 54 лет. А среди 40-54-летних респондентов по 2% набрали дипломат и видеоблогер Николай Платошкин, актер Константин Хабенский, предприниматель Михаил Ходорковский, политик Илья Яшин и политолог Сергей Михеев.

В числе людей, которые вдохновляют россиян своим примером, иногда упоминался Иосиф Сталин, говорится в результатах исследования. Его упоминали в 1% случаев в возрастных группах 25-39 лет и 55 лет и старше.

"Люди старшего возраста чаще вдохновляются официальными политиками и журналистами, которые часто появляются в телевизоре. В молодежной аудитории чувствуется влияние интернета и социальных сетей, при этом самые молодые явно меньше заинтересованы в политике", — говорится в релизе "Левада-центра".

В рамках исследования опросили 1608 человек, статистическая погрешность опроса не превышает 2,4%, говорится в сообщении "Левада-центра".

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Source

BBC News Русская служба

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Source

BBC News Русская служба

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Россия Александр Гордон Алексей Навальный Владимир Путин Геннадий Зюганов Иосиф Сталин Константин Хабенский Михаил Ходорковский Никита Михалков Сергей Шойгу
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