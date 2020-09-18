Опрос: россияне считают Латвию четвертой самой недружественной к России страной

Латвия вошла в список четырех самых недружественных к России стран с точки зрения опрошенных жителей. Опрос проводила социологическая компания "Левада-центр" в 137 населенных пунктах РФ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тройку наиболее недружественных стран в восприятии россиян возглавили США (60%), Украина (35%) и Великобритания (29%).

За ними следуют Латвия, Литва и Польша — все по 26%, Грузия и Германия (16% и 15%, соответственно) и Эстония (11%).

Для Эстонии это является наименьшим показателем в данном опросе с 2006 года, пишет портал Err.ee. Пика непопулярности в глазах россиян Эстония достигла в 2007 году, когда ее считали враждебно настроенным государством 60% жителей РФ. К 2014 году показатель снизился до 21% и продолжил снижаться во все последующие годы.

Тройку "друзей" России возглавили Белоруссия (58%), Китай (40%) и Казахстан (35%).

Вопрос "Как вы относитесь к США" задавался отдельно, и с января 2018 года отношение россиян к США улучшилось. Уменьшилось количество тех, кто отвечал "в основном плохо" и увеличилось количество тех, кто отвечал "очень хорошо" и "в основном хорошо". Количество тех, кто относится к США очень плохо, не поменялось. Аналогичная ситуация с вопросом об отношении к Евросоюзу — количество тех, кто относится хорошо, увеличилось на четверть.

Опрос проведен 20 — 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.