Опрос: шансы Зедера стать канцлером ФРГ повысились
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Шансы премьер-министра Баварии Маркуса Зедера выдвинуться кандидатом на пост канцлера ФРГ повысились после того, как председателем Христианско-демократического союза (ХДС) — правящей партии, входящей в блок с партией Зедера, Христианско-социальным союзом (ХСС), — был избран премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия — Армин Лашет.

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Такого мнения придерживается почти каждый второй немец, свидетельствуют опубликованные в понедельник, 18 января, данные опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Согласно результатам опроса, в улучшении шансов Зедера, занимающего также пост председателя ХСС, уверены 48,5 процента респондентов, лишь 18,4 придерживаются противоположного мнения. Наиболее высоко шансы Зедера оценивают сторонники блока ХДС/ХСС (55,2 процента), наименее — приверженцы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 37,6 процента.

Армин Лашет заменит на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. После избрания председателем партии Лашет оставил открытым вопрос о том, будет ли он выдвигаться кандидатом на пост канцлера Германии. Он сказал, что обсудит этот вопрос с ХСС в феврале.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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