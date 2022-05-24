Опрос: только 10% украинцев допускают территориальные уступки ради окончания войны

По данным социологов, подавляющее большинство жителей Украины не готово согласиться на потерю территорий, чтобы ускорить урегулирование конфликта.

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Киевский международный институт социологии опубликовал результаты общеукраинского опроса общественного мнения, посвященного готовности граждан Украины к территориальным уступкам. 82% респондентов считают недопустимыми территориальные уступки "для скорейшего наступления мира и сохранения независимости Украины". Лишь 10% полагают, что для достижения этих целей можно отказаться от некоторых территорий. 8% затруднились ответить на вопрос социологов.

Результаты опроса практически идентичны для западных, северных, центральных и южных регионов Украины. На востоке страны, где в последние недели идут наиболее интенсивные боевые действия, 19% опрошенных допустили возможность отказаться от ряда территорий для того, чтобы война скорее закончилась, против высказались 68%. Среди респондентов, проживающих на оккупированных территориях, результаты составили 18% и 77% соответственно. Среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают — 5%).

Опрос проводился с 13 по 18 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. В исследовании приняли участие 2000 респондентов. В выборку не попали жители Крыма, Севастополя и территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также украинцы, уехавшие за границу после начала войны.