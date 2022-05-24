Опрос: только 10% украинцев допускают территориальные уступки ради окончания войны

По данным социологов, подавляющее большинство жителей Украины не готово согласиться на потерю территорий, чтобы ускорить урегулирование конфликта.
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты общеукраинского опроса общественного мнения, посвященного готовности граждан Украины к территориальным уступкам. 82% респондентов считают недопустимыми территориальные уступки "для скорейшего наступления мира и сохранения независимости Украины". Лишь 10% полагают, что для достижения этих целей можно отказаться от некоторых территорий. 8% затруднились ответить на вопрос социологов.
Результаты опроса практически идентичны для западных, северных, центральных и южных регионов Украины. На востоке страны, где в последние недели идут наиболее интенсивные боевые действия, 19% опрошенных допустили возможность отказаться от ряда территорий для того, чтобы война скорее закончилась, против высказались 68%. Среди респондентов, проживающих на оккупированных территориях, результаты составили 18% и 77% соответственно. Среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают — 5%).
Опрос проводился с 13 по 18 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. В исследовании приняли участие 2000 респондентов. В выборку не попали жители Крыма, Севастополя и территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также украинцы, уехавшие за границу после начала войны.