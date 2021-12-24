Опрос: украинцы верят в нападение России и хотят в НАТО

На гипотетическом референдуме по вступлению Украины в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы за присоединение к альянсу. Среди тех, кто точно принял бы участие в голосовании, процент сторонников вступления в НАТО составил бы 67,8%.

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Это следует из результатов телефонного опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря во всех подконтрольных властям Украины регионах.

Несмотря на декабрьский "ультиматум" Кремля Западу с требованием не принимать Украину в НАТО, 39,2% опрошенных считают, что отказ от вступления в альянс не усилит, а ослабит безопасность Украины, так как "такой шаг только подогреет агрессию Владимира Путина в отношении Украины".

Учитывая информацию о скоплении российских войск на украинских границах, 49,2% украинцев считают, что угроза нового вторжения российской армии в Украину реальна, 41,4% — считают, что вторжения не будет.

В последние месяцы все больше украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. В частности, опрос социологической группы "Рейтинг" от 4-9 ноября 2021 показал, что вступление в альянс поддержали бы 58% граждан.

Перелом в отношении украинцев к НАТО произошел в 2014 году после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе.

Если до 2014 года вступление в НАТО поддерживало меньшинство украинцев, то с лета 2014 — стабильно более половины.

Путин против НАТО



В последние месяцы разворачивается очередное обострение отношений между Россией и Украиной и Западом. С октября западные СМИ и украинские власти сообщают о скоплении российских войск у украинских границ.

В минобороны Украины считают наиболее вероятным вторжение России на Украину в конце января или феврале 2022 года.

Россия последовательно отрицает планы вторжения на Украину.

На фоне эскалации Владимир Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Затем Москва публично выдвинула США и НАТО требования не допустить расширения альянса на восток и не принимать новых членов, в частности, Украину и Грузию.

Россия также требует вывести войска и вооружение "старых" членов НАТО с территории новых членов альянса — таких стран, как Польша или страны Балтии, которые присоединились к блоку после распада СССР.

Пока такие требования и на Западе, и на Украине называют неприемлемыми.