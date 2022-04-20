Опрос: все больше шведов поддерживают вступление своей страны в НАТО
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Большинство шведов выступают за вступление их страны в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного после заявлений политиков Швеции и Финляндии о возможном присоединении к альянсу. Об этом пишет Reuters.

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Проведенный агентством Demoskop опрос по заказу газеты Aftonbladet показал, что 57% жителей Швеции выступают за членство в НАТО, по сравнению с 51% в марте. Удельный вес противников вступления в альянс упал с 24% до 21%, а тех, кто не определился, теперь 22% вместо 25%.

Мартовский опрос стал первым, который показал, что большинство шведов поддерживают вступление их страны в НАТО.

Швеция не воевала со времен Наполеона и строила свою политику безопасности на "неучастии в военных союзах".

Однако, вторжение России в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", повлияло на мнение Швеции и Финляндии. Оба государства с высокой вероятностью могут присоединиться к НАТО.

Шведское правительство пересматривает политику безопасности и собирается выпустить отчет к концу мая. Правящая партия социал-демократов ведет внутренние дебаты о том, следует ли отказаться от своих давних возражений касательно НАТО.

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