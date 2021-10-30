Опрос: за 11 лет латвийцы не стали более дружелюбными со своими соседями
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За последние 11 лет жители Латвии не стали более открытыми со своими соседями, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.

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В 2010 году 29% респондентов указали, что знают имена всех своих соседей, в то время как в этом году таких людей 28%. Также 28% ответили, что знают часть имен, в 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.


34% респондентов знают имена лишь некоторых своих соседей. 9% жителей не знают, как зовут людей, проживающих рядом с ними. Это на 1% больше, чем 11 лет назад.

В этом году в опросе SKDS участвовали 1000 человек.

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