Опрос: за 11 лет латвийцы не стали более дружелюбными со своими соседями

За последние 11 лет жители Латвии не стали более открытыми со своими соседями, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.

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В 2010 году 29% респондентов указали, что знают имена всех своих соседей, в то время как в этом году таких людей 28%. Также 28% ответили, что знают часть имен, в 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.

Divpadsmit gadu laikā (t.i. kopš 2010.gada) Latvijas iedzīvotāji nav kļuvuši ekstravertāki / atvērtāki pret līdzcilvēkiem. Patlaban tikai 28% apgalvo, ka zina visu savus savu kaimiņu vārdus, 28% — ka zina tikai daļai, 34% — tikai dažiem, bet 9% — nevienam. 2010.gadā bija līdzīgi. pic.twitter.com/oKixsKzDpt — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) October 25, 2021



34% респондентов знают имена лишь некоторых своих соседей. 9% жителей не знают, как зовут людей, проживающих рядом с ними. Это на 1% больше, чем 11 лет назад.

В этом году в опросе SKDS участвовали 1000 человек.