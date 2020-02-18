Опрос: Запад — друг для 80% россиян. Лишь 3% называют Европу и США "врагом"

Примерно 80% россиян считают, что России нужно быть партнером и другом западным странам. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", передает "Интерфакс".

Как соперника Запад рассматривают 16% опрошенных, еще 3% видят в нем врага, отмечается в исследовании.

Эксперты обратили внимание на то, что отношение к США и ЕС у жителей России разное: 49% опрошенных заявили о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу, и лишь 42% смогли сказать то же самое о Соединенных Штатах. О негативном отношении к странам Европы сообщили 37% россиян, к Америке — 46% участников опроса.

Примерно половина респондентов (52%) уверены, что у России есть основания опасаться входящих в НАТО западных стран. Еще 35% убеждены в обратном: по их мнению, Запад должен бояться Россию.

О том, что России не нужно бояться участников НАТО, заявили 44% респондентов, а о том, что странам НАТО не стоит опасаться России, — 61% участников опроса.

Опрос проводился с 23 по 29 января 2020 года среди городского и сельского населения. В нем приняло участие 1603 человека старше 18 лет из 137 населенных пунктов, расположенных в 50 регионах России.