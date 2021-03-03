Орбан обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер Венгрии заявил, что "вынужден искать вакцины там, где они есть — в Китае и России". Он также вспомнил о достоинствах советской вакцины, искоренившей полиомиелит.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", — заявил он в интервью изданию Bild, вышедшему в среду, 3 марта.

По его словам, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной. "Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", — подчеркнул Орбан. Он отметил, что такие страны как Великобритания, США, Израиль, Сербия далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами, поэтому он ищет "вакцины там, где они есть, в том числе в России и в Китае".

Премьер Венгрии также подчеркнул достоинства восточноевропейской превентивной медицины и заявил, что "благодаря советской вакцине, полиомиелит тут был искоренен гораздо быстрее, чем на Западе".

Венгрия уже начала применение российской вакцины Sputnik V. Сам Орбан, однако, прошел вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Венгрия заказала 5 миллионов доз Sinopharm и 2 миллиона доз российского "спутника".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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