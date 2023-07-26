"Орбанизация" Грузии. Как на пути в ЕС страна выбрала консервативный популизм Венгрии

Для грузинских властей на фоне похолодания отношений с Западом и Украиной главным единомышленником в Европейском Союзе выглядит Венгрия. Венгерский премьер Виктор Орбан, которого в Европе критикуют за ограничение свобод и приятельские отношения с Владимиром Путиным, — удобный партнер для нынешнего руководства Грузии, но это, возможно, не самый удачный выбор для страны, которая надеется получить статус кандидата в ЕС к концу этого года.

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"Для вас это приемлемо — та необузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах, в связи с той же сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, в школах, не говоря уже про университеты", — отбивался в мае от вопросов журналистов грузинский премьер Ираклий Гарибашвили после участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

На этом мероприятии Гарибашвили был единственным действующим лидером страны, не считая ключевого спикера — венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Поездка Гарибашвили на слет консерваторов, который критики назвали собранием популистов и евроскептиков, была демонстративным, но далеко не единственным показателем противостояния руководства Грузии либеральным ценностям.

Грузинские власти, и раньше не отличавшиеся энтузиазмом в защите прав меньшинств, в последнее время особенно активно выступают против так называемой "ЛГБТ-пропаганды", обвиняют оппонентов в "либеральном фашизме", а протестующую молодежь — в "спутанной ориентации".

Отличился даже министр обороны. В условиях, когда 20% своей территории Грузия считает оккупированными Россией, Джуаншер Бурчуладзе заявил, что именно либерализм может нести прямую угрозу безопасности и суверенитету страны.

В следующем году Грузию ждут парламентские выборы, и такая риторика властей может быть попыткой одновременно привлечь консервативную часть электората и посеять в обществе скепсис в отношении Европы — чтобы обезопасить себя на случай отказа в статусе кандидата в ЕС.

На этом пути грузинские власти во многом повторяют уже проторенные пути правительств как Венгрии, так и России, манипулируя темами ЛГБТ, традиций и церкви.

Родственные души

Грузинский премьер называет Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии, который поддерживает членство страны в НАТО и ЕС.

Орбан же хвалит Гарибашвили за пример того, как "жить в тени России, сохраняя свою страну и мир в ней".

Венгерские и грузинские политики говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях, которые Гарибашвили описывает как "христианские ценности, национальные, патриотичные, семейные ценности".

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"Народу Венгрии очень повезло, что у него такой мудрый и дальновидный лидер, он стоит на страже фундаментальных ценностей и является примерным политиком, это боевой христианин", — говорил грузинский премьер.

"Они [власти] хотят показать, что мы не российские, а европейские консерваторы. Такое алиби создается для внутреннего потребления. Видимо, власти получили совет от своих консультантов сбалансировать проблемный для них имидж пророссийской партии тем, что они проевропейские, они за "настоящую Европу", — считает политолог Гиа Нодиа.

При этом на самом деле власти как в Грузии, так и в России и Венгрии играют по одним и тем же правилам, пытаясь консолидировать и сохранить власть, полагает исследователь конституционализма из института Gnomon Wise при Университете Грузии Давида Зеделашвили. Одна из характерных черт подобных режимов — опора на относительное большинство в обществе, которое их поддерживает.

"Для создания такой опоры им нужна постоянная поляризация в обществе, в которой их главный инструмент — показать, что есть злые либеральные элиты и есть они, которые поддерживают обычных людей. Это их главная стратегия для получения электоральной поддержки, которую используют как Путин, так и Орбан и нынешний режим в Грузии", — говорит Зеделашвили.

Тема сексуальных меньшинств — излюбленный инструмент в арсенале властей как России, так и Венгрии, который сегодня активно используют грузинские власти. При премьерстве Виктора Орбана был принят так называемый "анти-ЛГБТ закон" — запрет на доступ несовершеннолетних к материалам, которые "рекламируют или изображают" гомосексуальность или смену пола.

Местные активисты и правозащитники называли это законодательство венгерской версией принятого в 2013 году в России закона против "ЛГБТ-пропаганды", а Европейская комиссия обратилась в Европейский суд, посчитав венгерский закон нарушением фундаментальных прав и европейских ценностей.

В России в 2022 году власти пошли еще дальше и ввели запрет на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" уже среди всех возрастов. Четкого определения "гей-пропаганде" авторы закона так и не дали, но он уже привел к цензурированию литературы и кинематографа, а также к усилению дискриминации в отношении ЛГБТ-людей.

В Грузии принятия закона против "ЛГБТ-пропаганды" время от времени требовали ультраконсервативные и лояльные Кремлю группы и политики, однако в стране, которая стремится вступить в Европейский Союз, у таких инициатив до недавнего времени перспективы были туманные.

Но сегодня по крайней мере начало обсуждения подобных инициатив уже не выглядит невозможным.

В правящей "Грузинской мечте" ранее говорили, что не рассматривают принятие подобного законопроекта, но в конце июля грузинский премьер в парламенте в очередной раз говорил о неприемлемости "ЛГБТ-пропаганды" среди несовершеннолетних и заявил, что этот вопрос требует урегулирования.

В тени России

Власти и раньше не были дружественно настроены к ЛГБТ, говорит Зеделашвили, но для мобилизации электората они чаще прибегали к другим темам.

К примеру, для "образа врага" власти использовали "кровавое девятилетнее правление" основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили и перешедшего в оппозицию "Единого национального движения".

Но "при таких режимах поляризация и поиск "образов врагов" никогда не завершается", говорит Зеделашвили.

В 2022 году, в то время как западные страны вводили против России беспрецедентные санкции в попытке остановить вторжение в Украину, власти Венгрии и Грузии обвиняли оппонентов в попытке втянуть их страны в чужую войну.

Москва, Будапешт и Тбилиси учатся друг у друга, считает Зеделашвили, но между ними есть и различия: "К примеру, Россия с самого начала была более деспотичной. В Грузии такие элементы деспотизма, как очевидное своевольное преследование политических противников, тоже всегда были. Орбан отличается тем, что он добивается своих целей, не прибегая к таким грубым маневрам".

Сходства есть и во внешней политике, которая, несмотря на то, что Венгрия — часть ЕС, иногда расходится с позицией Брюсселя.

Орбан, давно имеющий разногласия с Украиной и теплые отношения с Кремлем, занимает двойственную позицию по поводу войны: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия в Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву.

Грузинские власти ведут себя не менее противоречиво. Они говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. В то время как страны ЕС закрыли небо для российских самолетов, официальный Тбилиси приветствовал решение Москвы возобновить прямое авиасообщение с Грузией.

Грузинские власти избегают прямой критики в адрес Кремля и обвиняют Киев в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России. Еще одним камнем преткновения между Тбилиси и Киевом стал находящийся в тюрьме экс-президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили, передачи которого требуют украинские власти.

Разница в ситуациях Венгрии и Грузии лишь в том, что Грузия пока еще даже не имеет официального статуса кандидата в Европейский Союз, и риск оказаться в полной изоляции от демократического западного мира для нее выше.

"Венгрия — член НАТО и ЕС, у нее нет границы с Россией, у нее нет особых угроз со стороны России. У Грузии все наоборот, поэтому такая фактически пророссийская политика грузинских властей вызывает больше беспокойства с точки зрения угроз национальным интересам Грузии. Венгрия может проводить ту же политику, какая есть по отношению в России, но она не станет сателлитом России, тогда как у Грузии риск заключается как раз в этом", — говорит политолог Гиа Нодиа.

Союзники в ЕС

Поддержка Венгрии может помочь Грузии в получении статуса кандидата в ЕС, но близость с венгерским премьером, по словам аналитиков, идет вразрез устремлениям страны стать частью союза.

"Орбан считается самым авторитарным правителем внутри Европейского Союза, и то, что грузинское правительство подчеркивает близость к его идеологии, находится в диссонансе к декларированной цели Грузии к евроинтеграции. Но в том, что грузинское правительство принимает шаги, противоречащие евроинтеграции, ничего нового нет", — отмечает Нодиа.

У европейских стран действительно все больше вопросов к грузинским властям по поводу отката от демократических реформ.

В марте этого года ЕС резко раскритиковал так называемый закон об иноагентах — его оппоненты называли аналогом российского законодательства 2012 года. В итоге власти отказались от него из-за вспыхнувших в Тбилиси массовых протестов. От похожего законодательства в 2021 году пришлось отказаться и Венгрии — из-за решения структур ЕС.

Демонстративная близость грузинских властей ценностям Орбана, которого называют "занозой в боку" ЕС, стала последней каплей для влиятельных партнеров "Грузинской мечты" в Европарламенте. Партия европейских социалистов (ПЕС) после участия Гарибашвили в конференции в Будапеште исключила "Грузинскую мечту", которая была членом-наблюдателем в ПЕС с 2015 года, из своих рядов.

Сама грузинская правящая партия, впрочем, не стала дожидаться официального решения об исключении и разорвала партнерство с ПЕС, обвинив ее в переходе на "псевдолиберальную платформу".

В этом "Грузинская мечта" также повторила путь венгерского лидера и его партии "Фидес", которые под угрозой исключения и через два года после приостановки членства заявили о выходе из Европейской народной партии.

"Принимайте нас такими, какие есть"

Грузинские власти по-прежнему декларируют приверженность европейской и евроатлантической интеграции, но на деле пытаются повторить опыт Венгрии, считают политологи.

"Их [грузинских властей] стратегия в том, чтобы достичь максимальной интеграции и получить максимальные блага от ЕС, ни в чем не уступая и оставив такой же режим, который есть. Они понимают, что это может не получиться, и поэтому они должны быть готовы к обоим возможным сценариям к выборам будущего года", — говорит Давид Зеделашвили.

Прозападный курс Грузии в последнее время становится фактически формальностью, отмечает Гиа Нодиа.

"Риторика, что Запад означает гомосексуализм и моральное разложение, всегда присутствовала, но ее озвучивали крайне правые группы, которые формально не были связаны с правительством, хотя фактически пользовались определенным покровительством властей. В последний год эта риторика стала мейнстримом правящей партии, — говорит политолог. — Фактически риторика становится антизападной с добавлением того, что принимайте нас такими, какие мы есть".

В правящей партии говорят, что повода для отказа Грузии в статусе кандидата нет, и власти сделали максимально возможное для его получения.

При этом, по их словам, в декабре будет принято "политическое решение", поэтому заранее предсказать, каким будет его содержание, невозможно.

Согласно представленному в июне устному отчету Европейской комиссии, из 12 приоритетов, которые были представлены Грузии для получения статуса кандидата в ЕС, полностью выполнены только три.

В отличие от Грузии, Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС летом 2022-го.

По поводу предоставления статуса Грузии решение Европейского Союза ожидается до конца этого года.