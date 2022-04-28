Орден на груди Бронзового солдата повредил сын депутата Рийгикогу
Foto: DELFI

Повредившим две недели назад орден на груди Бронзового солдата был сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева Александр Васильев, пишет в четверг Postimees.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Виктор Васильев подтвердил Postimees, что его 31-летний сын Александр поздно вечером 12 апреля повредил орден на скульптуре Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллиннею

Утром 18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что поврежден орден на груди Бронзового солдата в Таллинне. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля. 25 апреля полиция сообщила, что вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его ждет штраф или лишение свободы сроком до года.

Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении памяти умерших.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?