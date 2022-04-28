Орден на груди Бронзового солдата повредил сын депутата Рийгикогу

Повредившим две недели назад орден на груди Бронзового солдата был сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева Александр Васильев, пишет в четверг Postimees.

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Виктор Васильев подтвердил Postimees, что его 31-летний сын Александр поздно вечером 12 апреля повредил орден на скульптуре Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллиннею

Утром 18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что поврежден орден на груди Бронзового солдата в Таллинне. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля. 25 апреля полиция сообщила, что вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его ждет штраф или лишение свободы сроком до года.

Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении памяти умерших.