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Организации по защите интересов еврейских диаспор в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Германии, Франции и Аргентине создают международную рабочую группу по борьбе с антисемитизмом под названием J7. Об этом решении сообщается во вторник, 25 июля, на сайте Центрального совета евреев в Германии (Zentralrat der Juden in Deutschland).

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В задачи этой рабочей группы будет входить не только проведение консультаций на высшем уровне, но и создание экспертных групп из специалистов той или иной общины для разработки стратегий борьбы с антисемитизмом в таких областях, как политика и представительство интересов, политика в сфере технологий, безопасность, борьба с экстремизмом и образование.

"Формирование рабочей группы J7 происходит в то время, когда данные со всего мира указывают на рост числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, и распространение антисемитских взглядов, на фоне чего в наших еврейских общинах, анализирующих это развитие, растет беспокойство", — говорится на сайте Центрального совета евреев в Германии.

Борьба с антисемитизмом

"Интернет как быстрое и удобное средство коммуникации все больше стирает национальные границы. Точно так же антисемитские сети, тактики и разработки не ограничиваются национальными границами. Мы поддерживаем дополнительную возможность обмена мнениями в формате J7, которая будет способствовать взаимодействию представителей еврейских общин на этом уровне", — подчеркнул в этой связи глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер. "Мы сообща обратимся к институтам или компаниям, действующим на глобальном уровне, и объединим наши усилия в борьбе с антисемитизмом", — пообещал он.

Ожидается, что руководители группы J7 будут проводить регулярные встречи в личном и виртуальном формате. Одна из них состоится, в частности, на ежегодном саммите по борьбе с антисемитизмом ADL 2024 Never is Now, который пройдет в Нью-Йорке в марте 2024 года.

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