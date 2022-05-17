"Организация погрязла в русофобии и лжи". Россия покидает Совет государств Балтийского моря

Во вторник, 17 мая, Россия сообщила о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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СГБМ является межправительственной организацией, в которую до сих пор входили 11 стран — Дания, Эстония, Исландия, Россия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Германия и Швеция. Также членом совета является Европейская комиссия.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что организация становится "инструментом антироссийской политики" и "все больше погрязает в русофобии и лжи".

"Считаем будущее членство нашей страны в СГБМ бесполезным и контрпродуктивным", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщает Deutsche Welle, выход РФ из совета не означает, что сотрудничество со странами-членами СГБМ будет прекращено.

"Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона — нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", — заявили в МИД РФ.

Российское ведомство заявило о "деградации" ситуации в СГБМ, утверждая об отказе стран НАТО и ЕС от диалога и принципов, на которых основана данная структура в балтийском регионе.

Кроме того, российские власти указали, что СГБМ планирует провести собрание без РФ в Норвегии 25 мая. Кремль обвинил организацию в том, что та "крадет" деньги, которые Россия заплатила из своего бюджета.