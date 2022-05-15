Организаторы "Евровидения" не сочли призывы украинской группы политическими

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что призыв лидера украинского участника - группы Kalush Orchestra - поддержать его страну, с которым он выступил со сцены после своего выступления в финале, носит гуманитарный, а не политический характер.

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Организаторы "Евровидения" не устают повторять, что это - не политический конкурс. Но в нынешнем году ни Европейский вещательный союз, ни некоторые участники не могли обойти тему войны в Украине.

Солист "Kalush Orchestra" Олег Псюк напрямую обратился со сцены "Евровидения" с призывом помочь Украине, Мариуполю и "Азовстали". К миру призвали также немец Малик Харрис, показавший оборотную сторону своей гитары со стикером в виде украинского флага, и участница группы Systur из Исландии.

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Европейский вещательный союз (ЕВС) расценил эти призывы не как политические, а как носящие гуманитарный характер.

Европейский вещательный союз - в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Судя по той скорости, с какой ЕВС ответил на письменный запрос коллеги из немецкого информационного агентства dpa, комментарий был подготовлен уже заранее.

Соведущая конкурса, итальянская певица Лаура Паузини закрывая "Евровидение-2022" воскликнула: "Всё, что мы хотим, - это мир".

Немецкий участник ESC Малик Харрис также выразил солидарность с подвергшейся российскому нападению страной. В конце своего выступления в финале "Евровидения" он перевернул гитару так, чтобы зрители увидели на ее оборотной стороне флаг Украины и слово "Peace".

Украина в третий раз победила на "Евровидении"

Выиграла бы песня "Stefania" в исполнении Kalush Orchestra, если бы не было войны, сказать трудно. Так, национальные жюри дали украинцам "только" четвертое место. Зрители же оценили лучшее за конкурсную неделю выступление группы значительно выше.

Политическая составляющая победы Украины на "Евровидении-2022" - тема для отдельного комментария. Что же касается ее музыкальной части, то, как отметил фронтмен группы Олег Псюк: победа на конкурсе - впервые с хип-хопом.

Фавориты зрительского голосования "Евровидения-2022"

Микс из техно и украинского фолка на "Евровидении-2021" в Роттердаме принес группе Go_A высокое пятое место в общем зачете и второе - по итогам зрительского голосования. В этом году Украина поставила на ту же карту, заменив техно хип-хопом. В сочетании с лаконичной, но очень выразительной графикой номер Kalush Orchestra отлично смотрелся на сцене в Турине. Ставка оказалась беспроигрышной: и на национальном отборе, и на "Евровидении" телезрители дали "Stеfania" первое место.

Именно телезрители катапультировали в первую десятку "Евроведения-2022" сербскую исполнительницу Konstrakta (5-е место), молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (7-е место) и Subwoolfer из Норвегии (10-е место). Их номера - то, что ожидают от "Евровидения" многие зрители в субботу вечером.

Вряд ли до многих, несмотря на субтитры, дошла критика завышенных общественных представлений о красоте и здоровье, звучащая на сербском в композиции "In corpore sano". Но не встающая со стола исполнительница, которая то и дело моет руки в тазике с водой, точно войдет в анналы "Евровидения".

Так же, как и желтые "волки" из группы Subwoolfer. Этот электро-поп-проект вообще следует рассматривать в целом как предмет современного искусства. Норвежская делегация так и позиционировала себя в Турине. Не менее концептуальной, хотя внешне и гораздо более простой, была молдавская коллаборация Zdob si Zdub & Advahov Brothers. Во время выступления молдаван не только зрительный зал стоял на ушах, но и журналисты в пресс-центре пускались в пляс.

Главные сюрпризы "Евровидения-2022"

Cтоит особо отметить второе место Великобритании и третье - Испании. В последние годы обе страны - наравне с Германией - словно боролись за последние места на конкурсе. Но в Турине Великобритании удался настоящий кунстштюк. Сэм Райдер филигранно исполнил композицию "Space Man", по стилю напоминающую песни Элтона Джона, а телекомпания Би-би-си не поскупилась на дорогие декорации. В итоге Сам Райдер выиграл голосование национальных жюри.

Испании и жюри, и зрители дали одинаковые места. "Бронза" на "Евровидении" - невероятный успех для испанцев. С 2005 года страна практически не "вылезала" с двадцатых позиций. Но в этом году решила возродить традиции музыкального фестиваля в Бенидорме и отправила в Турин его победительницу - уроженку Гаваны Шанель с зажигательной композицией "SloMo".

Над сменой концепции национального отбора стоит задуматься и Германии. Так считают практически все немецкие журналисты, аккредитованные на "Евровидении". Германия заняла последнее место - после двух подряд предпоследних. Лишенная какой-либо оригинальности композиция "Rockstars", исполненная Маликом Харрисом (Malik Harris), не вызвала никакого интереса ни у жюри, ни у зрителей.

Очередной успех Швеции, Италии и Греции

Примером того, что серьезный отбор приносит свои плоды, стал очередной успех Швеции и Италии. В Швеции кандидата на "Евровидение" выбирают в результате многодневного телемарафона. Его на этот раз выиграла Корнелия Якобс с песней "Hold me closer". В Турине она заняла четвертое место. А победители итальянского фестиваля в Сан-Ремо, харизматичные Махмуд и Бланко исполнили красивую балладу "Brividi", замкнув с ней первую пятерку.

В топ-10 и в этом году вошла представительница Греции. Вокальные данные Аманды Георгиади Тенфьорд не вызвали ни у кого сомнений, как и постановка баллады с мелодраматическим названием "Die Together". Примечательно, что в этом году, как и в прошлом, Греция отправила на "Евровидение" соотечественницу, живущую за границей. В случае с Амандой - в Норвегии. Занять 8-е место в общем зачете ей помогли и высокие баллы, полученные по итогам голосования жюри.

Крепкий задел из этих баллов оставил в первой десятке и певицу Maro из Португалии. Современный фаду "Saudade, saudade" она вместе со своими бэк-вокалистами исполнила необыкновенно гармонично.