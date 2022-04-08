Орнитологи указывают на экологические проблемы в связи с сооружением терминала СПГ в Палдиски

Эстонское орнитологическое общество считает, что поскольку размеры планируемого для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски танкера и его использование значительно отличаются от планировавшихся до сих пор, необходимо сначала оценить, требуются ли дополнительные оценки воздействия на окружающую среду для становки плавучего терминала и реализации возможных мер компенсации.

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Орнитологическое общество поддерживает поиск решений для улучшения ситуации с энергетической безопасностью, но при этом оно обращает внимание Министерства экономики и коммуникаций и Министерства окружающей среды на то, что танкер, приобретение которого предполагается, значительно отличается по параметрам и особенно по использованию от того, о чем до сих пор говорилось при планировании терминала Alexela LNG, это кассается необходимых экологических разрешений и влияния в процессе вынесения оценки.

"Влияние сооружения инфраструктуры для нового судна и эксплуатации судна на естественные ценности природы и арала птиц орнитологической зоны Pakri Natura 2000 отличается и является большим, чем виделось раньше", — сказал член правления орнитологического общества Каарел Воханду.

Целями охраны орнитологической зоны Pakri Natura 2000 являются 16 видов птиц, качество обитания которых в этом регионе необходимо сохранить или улучшить. В районе планируемого причала танкера СПГ будет находиться место остановки и зимовки для видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения; в меньшей степени орнитологическая защита в том регионе касается и в целях сохранения других видов. "Воздействие использования плавучего терминала не рассматривалось в предыдущих оценках воздействия на окружающую среду, поскольку такая детельность ранее не планировалась", — подчеркнул Воханду.

В то же время защитники природы подчеркивают, что СПГ также является ископаемым топливом, и первой альтернативой, которую следует рассмотреть, должен быть отказ от ископаемого топлива.

По мнению орнитологов, до полного отказа Эстонии от ископаемого газа более доступной альтернативой было бы создание условий для приема меньшего танкера СПГ, отвечающего потребностям Эстонии, например, в порту Палдиски, или более эффективное сотрудничество с Литвой для лучшего использования Клайпедского СПГ-терминала.

Орнитологическое общество также отмечает, что в соответствии с законом об оценке воздействия на окружающую среду и системе управления окружающей средой оценка потенциально значительного неблагоприятного воздействия на природоохранные цели территории сети Natura 2000" не может быть отклонена в целях обеспечения национальной безопасности или решения крайняя необходимость.

Эстонское орнитологическое общество поддерживает намерение правительства как можно скорее отказаться от использования российского газа и согласно с тем, что использование СПГ необходимо в качестве промежуточного шага к полному отказу от ископаемого газа. "Однако этого нельзя делать в нарушение режима охраны территории Natura 2000 и без надлежащей оценки сопутствующих последствий", — подчеркнули орнитологи.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля в четверг договорились о том, что Финляндия и Эстония совместно возьмут в аренду плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ), который будет обеспечивать надежность газоснабжения двух стран.

Согласно плану, Эстония и Финляндия создадут необходимые для обслуживания плавучего терминала причалы для перетяжки и совместно возьмут в аренду необходимый плавучий терминал, которым могут пользоваться обе страны на обоих берегах Финского залива. Необходимые причалы для перетяжки будут сооружены в эстонском Палдиски и финском Инкоо.

Совместно арендуемый плавучий терминал СПГ планируется доставить в регион к осени и сначала поставить его у причала для перетяжки, где это можно будет сделать быстрее всего. Далее местонахождение плавучего терминала будет определяться в зависимости от потребностей и объемов рынка. Причалы для перетяжки на обоих берегах Финского залива увеличат надежность поставок потребителям газа обеих стран и обеспечат необходимую гибкость для пользования плавучим терминалом.

Сооружение необходимых причалов для перетяжки возьмут на себя оба государства, расходы по аренде терминала планируется разделить в соответствии с объемами потребления газа странами. Оценочные расходы по аренде плавучего терминала, необходимого для обеспечения надежности газоснабжения Эстонии, составляют для Эстонии при лучшем раскладе от 10 млн евро в год. Сотрудничество по реализации плана ведут администраторы систем газоснабжения обоих государств Elering и Gasgrid.

Заключенное между государствами соглашение обеспечит быстрое решение по обеспечению надежности газоснабжения, а продолжительность сотрудничества ограничивается периодом аренды плавучего терминала.