Оскорбительная инициатива. Протестный флаг белорусов объявят экстремистским?

Власти Беларуси намерены признать бело-красно-белый флаг, который используют протестующие, экстремистским символом. Эксперты полагают, что это лишь поспособствует сакрализации флага.

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Практически с начала протестов против результатов президентских выборов в августе 2020 года, белорусские власти начали борьбу против национального бело-красно-белого флага, который демонстранты избрали символом протеста. Белорусские силовики и коммунальные службы снимали флаги с окон и домов, закрашивали рисунки и граффити в бело-красных цветах, а также штрафовали за флаг на балконе как за несанкционированное пикетирование.

Теперь же власти намерены законодательно дополнить борьбу с бело-красно-белым флагом. Генпрокуратура Беларуси по заявлению "неравнодушных граждан" готовит пакет документов о признании экстремистским национального флага. Параллельно идет работа над законопроектом о недопущении героизации нацизма, в рамках которого также обсуждается запрет бело-красно-белого флага.

Как власти будут запрещать бело-красно-белый флаг



Несмотря на то, что власти Беларуси активно противодействуют использованию белорусами бело-красно-белого флага, на законодательном уровне этот символ не запрещен. Более того, на протяжении нескольких лет флаг свободно продавался в сувенирных магазинах. Однако 29 января Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике.

"С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", — заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак в эфирегосканала "Беларусь 1". Как сообщается, заявление в ведомство подало более 100 граждан — они требуют признать бело-красно-белую символику экстремистской и, соответственно, запретить ее публичную демонстрацию.

Кроме того, уже несколько месяцев в Беларуси ведется работа над законом о недопущении героизации нацизма. Впервые о нем заговорил Александр Лукашенко 24 ноября 2020 года, заявив, что белорусский парламент в ближайшее время рассмотрит такой законопроект. Ранее Лукашенко неоднократно высказывался про бело-красно-белый флаг — в ноябре прошлого года он назвал его "фашистской символикой", которую он "не намерен терпеть в Минске" и пообещал "убрать эту фашистскую символику из общества".

В декабре 2020 года депутат парламента Лилия Ананич в сюжете на одном из гостелеканалов говорила, что чиновники планируют подготовить этот законопроект к весенней сессии, но, возможно, он будет готов и раньше. Какие конкретно нормы будут прописаны в законе о недопущении героизации нацизма депутат не уточняла, однако в сюжете шла речь в том числе о бело-красно-белом флаге и протестах.

Оскорбительная для белорусского народа инициатива



Кроме пресс-релиза о заседании рабочей группы в парламенте 21 января никаких сообщений о содержании будущего закона еще не было. Однако недавно в Telegram-каналах была распространена рабочая версия законопроекта — ее юрист и политолог Юрий Чаусов назвал профессиональной разработкой, которая, однако, не прошла юридическую экспертизу и скорее выглядит как черновой вариант.

В этом варианте законопроекта упомянуты довольно серьезные меры за использование нацистской символики — приостановление деятельности организаций, представительств иностранной или международной организации, индивидуального предпринимателя при признании их экстремистскими из-за реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Кроме того, проект предоставляет широкие полномочия общественности в части общественной антинацистской экспертизы, что является новшеством в белорусском законодательстве.

Конкретно про бело-красно-белый флаг в законопроекте не говорится, но если Генпрокуратура признает его экстремистским, то, вероятно, действие будущего закона будет распространяться и на него. "Данный закон — это попытка власти обеспечить идеологическое прикрытие и еще больше идеологически наполнить борьбу с бело-красно-белой символикой как часть борьбы с героизацией нацизма", — считает Юрий Чаусов.

Сама инициатива, по мнению политолога, просто оскорбительна для белорусского народа. "Такой закон означал бы, что в Беларуси есть мощное нацистское движение. Инициаторы закона просто не понимают, насколько оскорбительно даже предположение об этом", — отмечает Чаусов.

Запрет бело-красно-белого флага — шаг к его сакрализации



В ответ на заявление Генпрокуратуры о работе над признанием бело-красно-белого флага экстремистским, Координационный совет оппозиции выступил с петицией в поддержку национального флага. "Запрет бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белого флага — это не желание народа, а прихоть 100 человек", — говорится в тексте петиции. За сутки под ней подписалось более 25000 человек.

Рассуждая о потенциальном признании бело-красно-белого флага экстремистским, политический аналитик Артем Шрайбман в своем Telegram-канале указывает, что такая инициатива — это шаг к дальнейшей сакрализации флага. "Он начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества — 15-20% от силы. Завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста. Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом, чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться", — говорит эксперт.

По мнению Шрайбмана, власти недооценивают популярность флага, чем еще больше отрезают себе путь к компромиссу, ведь теперь обществу предлагают разделится, и сидеть рядом с красно-зеленым флагом будет политической позицией. "Запрещая бело-красно-белый флаг, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура", — считает Артем Шрайбман.