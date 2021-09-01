Основанный Навальным ФБК прекратил существование в качестве юрлица
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил существование в качестве юридического лица. Об этом российские информагентства сообщают в среду, 1 сентября. По данным единого государственного реестра юрлиц на сайте Федеральной налоговой службы, фонд был ликвидирован днем ранее.

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Бывший директор ФБК Иван Жданов в связи с исключением организации из госреестра юридических лиц написал министру юстиции Константину Чуйченко заявление об исключении фонда из списка "иностранных агентов".

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

В начале августа министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Алексей Навальный
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