Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином ОАЭ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, cо ссылкой на Forbes сообщает Meduza.

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Предприниматель с 2017 года проживает в Дубае, где в свободной экономической зоне Dubai Media City открыта штаб-квартира Telegram.

Таким образом, миллиардер является одновременно гражданином уже четырех стран. При этом один из источников Forbes рассказал, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал собеседник издания.

В апреле 2022 года Павел Дуров попросил американский Forbes не называть его российским миллиардером. В новом рейтинге богатейших россиян основатель Telegram занял третье место с состоянием 15,1 миллиарда долларов.

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