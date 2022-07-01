Основатель WikiLeaks Ассанж оспорил решение Британии о его экстрадиции в США
Foto: AP/Scanpix/LETA

В пятницу, 1 июня, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж оспорил решение Великобритании о его экстрадиции в США. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Асанж, которому в воскресенье, 3 июня, исполнится 51 год, находится в тюрьме строгого режима с 2019 года.

Его жена Стелла, вышедшая замуж за основателя WikiLeaks в прошлом году, вместе с несколькими десятками человек протестовала возле британского Министерства внутренних дел, требуя освобождения Ассанжа.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Прити Патель в июне подписала указ об экстрадиции Ассанжа в США.

Вашингтон хочет судить Ассанжа за нарушение антишпионских законов США в связи с утечкой военных и дипломатических документов, которые были опубликованы на WikiLeaks. Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сторонники Ассанжа считают его мучеником в борьбе за свободу прессы.

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