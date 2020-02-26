Основатель WikiLeaks Ассанж звонил Клинтон, чтобы предупредить США об опасности, заявили его адвокаты

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что их подзащитный звонил в Белый дом, чтобы предупредить власти США о скорой публикации секретных документов американской разведки.

Во вторник в Лондоне продолжился суд по делу об экстрадиции Ассанжа. Его выдачи добивается министерство юстиции США, которое обвиняет его в шпионаже.

Адвокат Ассанжа Марк Саммерс отверг утверждения американских властей, что сайт WikiLeaks сознательно подверг угрозе жизни людей, опубликовав имена информаторов разведки США.

Во время слушаний представители США настаивают, что Ассанжа нельзя считать журналистом, поэтому неверно использовать для его защиты аргументы о свободе слова. Однако адвокаты основателя WikiLeaks пытаются доказать, что их подзащитный имел право на журналистскую деятельность и пытался предотвратить опасность для жизни информаторов американской разведки.

По словам Саммерса, в ноябре 2010 года Ассанж и сотрудники WikiLeaks начали редактировать 250 тыс. полученных сайтом американских дипломатических документов. Адвокат подчеркнул, что при этом они сотрудничали с партнерскими средствами массовой информации по всему миру, а также с правительством США.

Какова роль Guardian



Саммерс заявил, что в феврале 2011 года британская газета Guardian опубликовала книгу о WikiLeaks, в которой содержались пароли для доступа к неотредактированным документам. Впрочем, согласно его версии, только несколько месяцев спустя стало известно, что при помощи этих паролей можно прочитать полные версии документов. Об этом 25 августа 2011 года написало немецкое издание Der Freitag.

Адвокат заявил в суде, что в тот же день Ассанж позвонил в Белый дом и попросил, чтобы его соединили с тогдашним Госсекретарем США Хиллари Клинтон. Он сказал, что хочет поговорить с ней "в срочном порядке", поскольку к американским секретным документам получили доступ третьи лица, и в ближайшее время они выложат их в сеть. Как утверждается, его попросили перезвонить через несколько часов.

По словам Саммерса, в ответ Ассанж сказал: "Я не понимаю, почему вам неясно, насколько это важно. Если мы ничего не предпримем, жизни людей окажутся в опасности".

В ответ на заявления адвокатов Ассанжа официальный представитель Guardian назвал "совершенно неверными" утверждения, что публикация книги в 2011 году привела к утечке неотредактированных документов.

"В книге назывался пароль, который, как сказал авторам Джулиан Ассанж, был временным, он должен был истечь и исчезнуть в течение нескольких часов. Кроме того, в книге не было информации о том, где именно находятся эти файлы", — заявили в Guardian.

"Что произошло на самом деле"



В ходе суда обвинение настаивает, что Ассанж сознательно создал угрозу для жизни сотен людей, предоставлявших информацию американской разведке, когда опубликовал полные версии документов. В них содержались имена информаторов и другие детали, позволявшие их идентифицировать.

Однако Саммерс заявил, что в американском запросе об экстрадиции Ассанжа "нагло и беспардонно" искажаются факты. Адвокат утверждает, что правительство США принимало участие в редактировании файлов и поэтому хорошо знает, "что произошло на самом деле".

В ответ представитель американского правительства Джеймс Льюис сказал суду, что Ассанж "мог не публиковать неотредактированные донесения". "Он решил сделать это — и они появились на общедоступном вебсайте, который можно легко найти в интернете. Он знал, что делать это опасно", — заявил Льюис.

Семь лет в посольстве



С сентября прошлого года Ассанж содержится в одиночной камере лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш. До этого он почти семь лет прожил на территории посольства Эквадора в Великобритании.

Эквадорские власти временно предоставили Ассанжу убежище после того, как его выдачи потребовала Швеция, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. Это обвинение основатель WikiLeaks отрицает; шведское расследование против него было впоследствии прекращено.

В апреле 2019 года лондонская полиция задержала Ассанжа, а в мае того же года он был приговорен к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог, то есть за то, что он скрылся в посольстве Эквадора.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США продолжатся в среду.