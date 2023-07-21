Основателю Group-IB Илье Сачкову в России запросили 18 лет колонии по обвинению в госизмене

Обвинение попросило Мосгорсуд приговорить основателя компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщают информагентства со ссылкой на адвоката Сачкова Сергея Афанасьева. Весь процесс по этому уголовному делу проходил в закрытом режиме.

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Приговор Илье Сачкову огласят 26 июля. Сегодня сторона обвинения запросила для него 18 лет колонии.

Рассмотрение дела началось 6 июля. Процесс проходит в закрытом режиме — ни журналистов, ни родных Сачкова в зал суда не пускают. Материалы дела также засекречены.

Сачкова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в госизмене. По статье 275 УК РФ обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

По версии ФСБ, Илья Сачков передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну. Сам основатель Group-IB свою вину не признает.

Более того, в мае 2022 года в интервью изданию Forbes он говорил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. На тот момент предприниматель находился в СИЗО уже более восьми месяцев. При этом он говорил, что уголовное дело в отношении него возбуждено в пользу отдельных групп, которым его профессиональная деятельность "сильно помешала".

В середине июня газета "Коммерсант" писала, что, "разоблачить" Сачкова ФСБ помог бывший начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, который сам отбывает срок за госизмену и во время суда над которым Илья Сачков выступал свидетелем обвинения.

Версия связи дела Сачкова с делом экс-начальника отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ Михайлова была озвучена СМИ практически сразу после задержания предпринимателя. Сачков в 2016 году проходил свидетелем по делу в отношении Михайлова, которого обвинили в передаче ФБР данных об основателе компании Chronopay Павле Врублевском.

В 2019 году Михайлова приговорили к 22 годам лишения свободы. Его адвокат утверждал, что Сачков якобы дал ложные показания по делу, которые позволили следствию сделать вывод о причастности Михайлова к госизмене.

Кроме того, в середине июня в телеграм-канале Сачкова появилось видео, которое он записал за несколько месяцев до своего ареста. В нем он обвиняет в своем преследовании начальника второго оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Олега Кашенцова и бывшего руководителя этого отдела Сергея Михайлова.

По утверждению Сачкова, Кашенцов и Михайлов сработали "в довольно прозрачной связке".