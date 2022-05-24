“Остервенелый” Запад, русофобия и “недоговороспособные” партнеры: Главное из последнего выступления Лаврова

23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с учениками элитной подмосковной гимназии имени Примакова. Самые важные и яркие ответы главы российской дипломатии на вопросы школьников – в подборке Delfi.

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О расширении НАТО и конфликте с Западом

Сейчас Запад остервенело реагирует на то, что Россия защищает свои абсолютно законные, коренные интересы. Россия говорила, что ее интересы безопасности ущемляются с каждым разом, когда НАТО, вопреки всем обещаниям, расширялась на восток пять раз, вплотную приближаясь к нашим границам. Начиная с 2009 года мы не раз предлагали заключить специальный договор, который будет гарантировать безопасность всем странам, включая Украину, без расширения НАТО и других военно-политических альянсов. В 2021 году президент Путин еще раз выдвинул эту инициативу, мы направили договоры США и членам НАТО. Они опять отказались гарантировать безопасность за рамками расширения Североатлантического альянса. Для нас это было неприемлемо.

Когда у них возникает ощущение, что кто-то им угрожает, они никому не объясняют, не просят принять меры. Просто решают, посылают военных и сравнивают с землей так же, как города в Ираке, Сирии. Такие у них "правила". Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Убежден, что все это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается "на земле". Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили.

Об Украине и русском языке

Новая киевская власть после государственного переворота попыталась силой подавить волю тех в Донбассе, кто отказался принимать результаты путча, их объявили террористами. А они просто не принимали результаты госпереворота, попросили оставить их и дать самим разобраться. Они ни на кого не нападали, а на них напали.

Год за годом законодательство Украины запрещало русский язык в сфере образования и медиа, закрывались телеканалы (как российские, так и украинские на русском языке). Огромная часть украинского населения законодательно лишена возможности продолжать жить, используя родной язык. Из-за этого, через многолетние предупреждения, не имея другого выхода, мы стали защищать интересы безопасности русского населения в Донбассе. Видите, какая реакция западных коллег. Они расписались в том, что не могут и не умеют жить так, как записано в Уставе ООН, а именно — что Организация основана на суверенном равенстве государств. Для них это только суверенность их самих.

О Совете Европы

Мы самостоятельно вышли из Совета Европы, деградировавшего из структуры, занимающейся обеспечением единства общеевропейского правового пространства, в структуру, ставшую инструментом США (хотя они даже не члены Совета Европы, а наблюдатели). У американцев в последнее время (это началось пять лет назад) просматривается курс на "приватизацию" секретариатов международных организаций. Они расставляют своих людей на руководящие посты. Была разрушена культура консенсуса, всегда составлявшая суть работы общеевропейской организации.

О реформе Совета безопасности ООН

Что касается СБ ООН. Никто не сможет ничего изменить, если только не будет принято решение, которое должно быть ратифицировано всеми постоянными членами СБ ООН, включая Российскую Федерацию. Иными словами, невозможно изменить статус любого из пяти постоянных членов. И Индия, и Бразилия являются более чем достойными претендентами на постоянное членство в СБ ООН, если будет принято решение, что создать надо новые постоянные места. Но в то же время, не можем по понятным причинам, то же самое сказать про Германию и Японию. Сейчас ни Германия, ни Япония не делает ничего, что шло бы вразрез с линией США, Великобритании и Франции. Это означает, что никакой добавленной стоимости от членства этих двух стран СБ ООН не получит. Сейчас для всех принципиально согласиться с тем, что главный дефект нынешнего СБ ООН — отсутствие в нем должного представительства развивающихся стран

О русофобии Запада

Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков. <…> Все, что было после прекращения "холодной войны", все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока все построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов — это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху.

Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире, многих из них "подыгрывать" русофобским проявлениям на бытовом уровне, и даже "играть" на негативных и позорных чувствах. Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию.

О евразийском партнерстве вместо европейского

Нам все время говорили, что стараемся отвернуться от Европы и уйти на Восток. Мы ни от кого не отворачивались. Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке — есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать. Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров. Убежден, что это правильный путь. Наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они — недоговороспособны.

О Китае и совместном противостоянии Западу

Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. На международной арене и мы, и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад прекратил препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, установлению подлинной многополярности, отражающей реальный вес государств в изменившемся мире. Запад пятьсот с лишним лет "заказывал музыку", завоевывал колонии, "цивилизовал" их, организовывал там "порядки", делил страны по линейке. Запад хочет удержать это, но это не получится.

О возможности возобновления отношений с Западом

Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины. Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не "пляшут под чужую дудку". Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать.