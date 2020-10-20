Осужденного за убийство журналистки датского изобретателя поймали при попытке бегства из тюрьмы

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Петер Мадсен совершил побег из тюрьмы и угрожал полиции бомбой, однако был задержан, сообщает РБК со ссылкой на датские СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный в 2018 году к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил побег из тюрьмы Herstedvester в пригороде Копенгагена, сообщает датская газета Ekstra Bladet.

По данным издания, полицейским удалось настичь беглеца в сотнях метров от тюрьмы, однако задержать его в течение нескольких часов не решались, так как Мадсен угрожал предметом, похожим на взрывное устройство.

Полиция Копенгагена объявила о том, что операция по задержанию беглеца завершена.

Валль пропала в 2017 году, после того как приехала в Данию, чтобы подготовить материал о построенной Мадсеном подводной лодке "Наутилус", и вышла вместе с ним на субмарине в море. Сам Мадсен первоначально заявил, что женщина отравилась угарным газом в результате несчастного случая и он похоронил ее тело в море. Однако когда полиция обнаружила тело Валль, оно оказалось разрубленным на части, причем все фрагменты найти не удалось.

Согласно обвинительному заключению, Мадсен убил женщину, после чего расчленил ее тело и выбросил в море, в связи с чем ему также были предъявлены обвинения в непристойном обращении с останками. В апреле 2018 года Городской суд Копенгагена признал Мадсена виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.