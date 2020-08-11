От Байдена требуют номинировать афроамериканку на пост вице- президента

Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах. Текст открытого письма был обнародован в понедельник, 10 августа, на сайте онлайн-издания Atlanta Daily World.

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"Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта — точка", отмечается в обращении.

По словам авторов, более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США. "И мы, черные мужчины, солидарны с ними", — говорится в документе.

Среди подписавших открытое письмо — рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди), а также Бен Крамп — адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским.

Еще в конце марта Джо Байден заявил, что в случае своей победы на президентских выборах сделает вице-президентом США женщину. В ходе прошедших после смерти Джорджа Флойда по всей стране протестов, на Байдена все чаще оказывалось давление с целью добиться, чтобы в список его потенциальных кандидатов на пост вице-президента была включена не белая женщина, указывает агентство dpa.

Возможными претендентами на эту роль считаются сенатор Камала Харрис, а также Сьюзан Райс, занимавшая при Бараке Обаме пост его советника по вопросам национальной безопасности. Обе они афроамериканки. С другой стороны, существует мнение, что и у белого сенатора Элизабет Уоррен также есть неплохие шансы, пишет dpa.