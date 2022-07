От Франции до Марокко: Европу и ее соседей охватили аномальные лесные пожары

Европу захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бушующему огню. Тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен скончались из-за последствий жары.

Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.

Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате, в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.

Copernicus, служба экстренного реагирования на стихийные бедствия при Евросоюзе, опубликовала карту, которая показывает, какие страны на юге Европы и севере Африки сейчас находятся в основной зоне риска распространения пожаров.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 15 July

🔥Very Extreme Danger forecasted in:

➡️South & western #Spain🇪🇸

➡️Central & southern #Portugal🇵🇹

➡️Southeastern #France🇫🇷

➡️Southeastern #Greece🇬🇷

Extreme Danger is present in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇦🇹🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇸🇰🇵🇱🇭🇺🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇨🇾 pic.twitter.com/mkmsshOvJg