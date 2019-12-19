Отделится ли Шотландия? Эдинбург требует от Лондона разрешения на референдум

Через неделю после победы партии Бориса Джонсона на парламентских выборах глава правительства Шотландии Никола Стерджен официально запросила Лондон о разрешении на проведение второго референдума о независимости. Первый, прошедший в 2014 году, шотландские сепаратисты проиграли, и казалось, что вопрос надолго закрыт — но затем случился брексит.

В четверг правительство шотландской автономии обнародовало свою официальную позицию в виде пространного документа, в котором говорится, что решение Британии выйти из ЕС и результаты последних голосований в Шотландии дают ему законное право требовать нового референдума.

"Большинство жителей Шотландии ясно заявило, что хочет иного будущего, чем то, которого хочет большинство в остальной Британии. Мы должны получить право на то, чтобы рассмотреть альтернативу в виде независимости", — сказала лидер Шотландской национальной партии Стерджен ранее в парламенте шотландской автономии.

В четверг она объявила, что отправляет премьеру Борису Джонсону официальную позицию ее правительства вместе с предложением провести референдум уже во второй половине 2020 года.

Стерджен добавила, что Лондон почти наверняка ответит отказом. "Но пусть не питают иллюзий: на этом дело не закончится!" — заявила она.

В связи с этим требованием у людей, не слишком пристально следящих за британской политикой, возникает несколько вопросов:

- Будет ли второй референдум?

- Если будет, то чем он может закончиться?

- Если Лондон не разрешит, то не начнется ли такой же конфликт, как, например, между Мадридом и Барселоной?

- Почему шотландцы вообще хотят отделиться?

Ответы, если вкратце, таковы:

Почему Эдинбург снова требует референдума?

Для Шотландской национальной партии независимость от южных соседей — главная программная цель.

Новый импульс требованиям о референдуме придали результаты досрочных выборов Палаты общин. Кандидаты от ШНП победили в 48 из 59 шотландских округов, и Никола Стерджен говорит, что таким образом народ Шотландии дал ее партии мандат на то, чтобы добиваться нового голосования о независимости.

Споры о втором шотландском референдуме разгорелись с новой силой в 2016 году, после общебританского референдума о членстве в Евросоюзе. В Шотландии, в отличие от Англии и Уэльса, народ проголосовал против выхода из ЕС, причем перевес сторонников Евросоюза оказался вполне солидным: 62% против 38%.

Никола Стерджен и ее соратники заявили, что Англия с Уэльсом насильно вырывают Шотландию из ЕС (Северная Ирландия тоже проголосовала против выхода: 56% против 44%), и в этих изменившихся обстоятельствах шотландцы имеют полное право на вторую попытку.

Будет ли референдум?

Это очень сложный политический и юридический вопрос. По закону об автономии Шотландии от 1998 года, согласие на референдум должен дать Лондон — точнее, обе палаты британского парламента. Именно по такой процедуре был организован референдум 2014 года.

Но премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что согласие на тот референдум было дано при условии, что этот вопрос больше не будет подниматься в течение по крайней мере жизни одного поколения, и разрешать новый референдум он не намерен.

Соратник Джонсона и член кабинета Майкл Гоув на прошлой неделе уточнил, что разрешения не будет по крайней мере в ближайшие пять лет, то есть до следующих выборов (если они пройдут в срок).

В 2017 году Никола Стерджен и парламент Шотландии уже запрашивали Лондон о согласии на новый референдум, но получили отказ.

Что будет, если Лондон не разрешит?

Сторонники независимости говорят, что, скорее всего, подадут в суд и попытаются доказать, что шотландский парламент имеет право сам, без согласия Лондона, объявить референдум.

Шотландские правоведы — по крайней мере, часть из них — полагают, что это вполне возможно. С их точки зрения, требование о согласии Лондона — это лишь общепринятое толкование положений закона о шотландской автономии, но их можно истолковать и иначе.

Во всяком случае, Шотландская национальная партия заверяет, что будет действовать строго по закону и не намерена, например, объявлять референдум в одностороннем порядке или устраивать какие-нибудь кампании неповиновения Лондону.

В начале декабря Никола Стерджен сказала в эфире Би-би-си, что путь односторонних действий, который избрали лидеры сепаратистов Каталонии, "не ведет к независимости".

Следующим же "контрольным пунктом" для Стерджен и соратников, помимо момента выхода Британии из ЕС, могут стать выборы шотландского парламента в 2021 году.

Если ШНП и другие сторонники независимости одержат на них убедительную победу и получат абсолютное большинство (сейчас у ШНП — относительное большинство, 62 из 129 мандатов), то это будет внушительным аргументом в пользу второго референдума.

Если референдум все же будет, то какого ждать результата?

Первый референдум осенью 2014 года сторонники независимости проиграли: 45% против 55%. С тех пор настроения все время менялись, но пока не принципиально.

Все опросы последних лет показывают, что доля сторонников единой Британии среди шотландского электората стабильно превышает долю сепаратистов — за исключением двух эмоциональных всплесков, один из которых случился сразу после референдума 2016 года, а второй вызвал этой осенью своими решительными заявлениями о выходе из ЕС Борис Джонсон (см. график выше).

На выборах 12 декабря Шотландская национальная партия получила 80% шотландских мандатов, но собрала при этом далеко не подавляющее большинство голосов: за ее кандидатов проголосовали 45% избирателей. Таковы особенности британской избирательной системы.

Когда и если референдум будет объявлен, то на настроения шотландцев повлияют, во-первых, ситуация с реальным выходом Британии из ЕС, а во-вторых, агитация сторон перед референдумом. Но как именно они повлияют, сейчас гадать бесполезно.

Почему Шотландия вообще хочет отделиться?

Шотландцы из числа сторонников независимости приводят разные аргументы в защиту своей позиции, но главная причина — это, наверное, все-таки сентиментальное, романтическое отношение к истории Шотландии и идее ее независимости, наследие эпохи национал-романтизма и плод трудов Роберта Бернса и Вальтера Скотта.

Шотландия была независимым королевством в течение 800 с лишним лет, с IX века и до 1707 года.

История Шотландии все время была тесно связана с историей Англии, многие их монархи были родственниками (что не мешало им воевать), но они все же оставались совершенно отдельными королевствами — пока в 1603 году трон после бездетной Елизаветы Тюдор не унаследовал Джеймс (Яков) Стюарт, став одновременно королем и родной Шотландии, и Англии.

А еще через 100 бурных лет парламенты Шотландии и Англии проголосовали за союз двух стран и создание Великобритании.