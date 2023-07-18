Отдыхающие едут в Крым, несмотря на взрывы на мосту и атаки дронов

В ночь на вторник российские власти заявили о возобновлении в ограниченном режиме движения по Крымскому мосту, где меньше чем за сутки до этого произошли взрывы. Туроператоры считают, что от поездок на полуостров люди отказываться не будут, но бронировать туры станут меньше. А пока части туристов приходится возвращаться домой через оккупированные территории недалеко от линии фронта.

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Машины поехали

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь", — написал в 0:42 вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале. Накануне он обещал российскому президенту Владимиру Путину запустить движение легковых машин к полуночи.

Пускают сейчас только легковые автомобили. Сначала движение идет по двум полосам из четырех — по одной в каждую сторону, а реверсивное движение (то есть по очереди) организовано только на одном, наиболее пострадавшем участке моста. Из сообщений СМИ следует, что по мосту едут отдыхающие, которые после взрывов застряли по обе стороны моста.

По версии ФСБ, атака на Крымский мост была осуществлена двумя беспилотными надводными аппаратами. Украина официально не брала на себя ответственность за второе за время войны нападение на мост — но и не отрицала категорически свою причастность.

Таким образом, ограниченное движение по мосту после взрывов удалось восстановить меньше чем за сутки. Однако только к 15 сентября Хуснуллин обещал Путину "запустить полноценно один пролет" — тот, по которому машины сейчас движутся в реверсивном режиме. А восстановление второго пролета и вовсе ожидается лишь к 1 ноября.

К 7:00 с обеих сторон моста даже не было пробок, ставших обычным делом летом в разгар курортного сезона. Но к полудню они снова появились. По состоянию на 16:00 со стороны Краснодарского края в очередь на досмотр стояли 676 автомобилей, а со стороны Керчи — 600, время ожидания — около двух часов, сообщил телеграм-канал Крымского моста.

Дроны прилетели

Машины поехали после полуночи, а в 7:16 глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов написал, что на востоке полуострова силами ПВО сбиты девять беспилотников, а еще 19 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

То есть всего было 28 дронов. Позже аналогичное заявление сделало Минобороны России, увеличив число сбитых аппаратов до 17.

Пострадавших нет, утверждают Аксенов и военное ведомство. Однако восток Крыма — это как раз та часть полуострова, откуда по мосту снова начали заезжать отдыхающие.

Украина официально не комментировала сообщения о массированной атаке дронов (Крым регулярно атакуют беспилотники, но обычно не в таком количестве).

В объезд рядом с линией фронта

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Автобусы на Крымский мост не пускают, они тяжелые. Их переправляют через Керченский пролив на пароме — как и грузовики, доступ которым на мост был закрыт еще после ноябрьского взрыва.

Причем власти делят автобусы на две категории.

Рейсовые едут в Керчь на паром, а заказные маршруты обязаны добираться в Крым по суше, то есть через частично оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

О таком разделении во вторник заявили в Ростове-на-Дону. "Регулярные в настоящее время будут направляться через паромную переправу, заказные автобусы уже следуют по альтернативному маршруту через новые регионы", — сообщили ТАСС в областном министерстве транспорта. "Новыми регионами" российские власти называют оккупированные территории Украины.

Пользоваться маршрутом через эти территории власти Крыма накануне советовали жителям полуострова и туристам на автомобилях. Им предлагают ехать через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

"К северу от этого маршрута (в разных местах от 70 до 100 км) идут бои", — отмечает издание "Важные истории" (объявлено нежелательной в России организацией, а еще раньше — "иноагентом").

По подсчетам издания, за июнь сухопутный коридор из Крыма в Россию обстреляли более 20 раз. Издание "Верстка" утверждало, что с тех пор интенсивность обстрелов не изменилась.

Государственное агентство "РИА Новости" пишет, что дорога от Ростова-на-Дону до Севастополя через "новые регионы" занимает 15 часов. С учетом пробок на мосту — примерно одинаковое время, рекламирует маршрут агентство. Оккупационные власти к тому же накануне пообещали временно отменить комендантский час, чтобы направляющимся в Крым туристам было удобнее.

"Новая газета" пишет, что многие досрочно покидают Крым этим опасным маршрутом, а не едут отдыхать. Издание ссылается на водителя маршрутки.

"Сегодня вез людей на чемоданах — такая паника в глазах. Мост взорван, отдых испорчен — сорвались домой внепланово. Вместо пляжа — запорожские степи, блокпосты, проверки документов, БМП перед тобой тащится, — рассказал он. — Вместо восьми часов в дороге — все 13. И это мы еще рано выехали — потом пробки, говорят, такие образовались… Голодные все, я говорю: „Может, остановимся поедим?" Они: „Нет, вези быстрее". Но в Бердянск все равно заехали — это они трясутся, а я-то мариупольский, ко всему привык, и мне жрать хочется. В Бердянске вышли, озираются — страшно. А чего там страшного-то? По городу прилетов не было месяц".

Турпоток не иссяк

"Турпоток рухнул с моста" — с таким игривым заголовком во вторник вышла газета "Коммерсант", сообщив, что россияне отменяют поездки в Крым.

Число аннуляций туров — в основном со стороны автотуристов — выросло в три раза по сравнению с обычным уровнем, предложенный властями сухопутный путь многие считают рискованным и некомфортным, пишет издание. А вот число запросов на отдых в Геленджике и Анапе выросло в полтора раза.

"Инцидент" с Крымским мостом неизбежно приведет к общему снижению турпотока в Крым, но участники рынка уже смирились с перспективой в этом году недосчитаться 1,5–2 млн гостей, констатировал "Коммерсант".

Однако и эта тенденция к середине вторника стала выглядеть не столь однозначной.

Ситуация с поездками в Крым во вторник нормализуется, туристы выезжают и заселяются в отели, туроператоры начали получать заявки на восстановление отмененных броней и на новые бронирования до конца лета, заявил Российский союз туриндустрии.

"Число аннуляций в понедельник было небольшим, большинство туристов переносили даты", — заявила представитель компании "Мультитур" Евгения Кизей.

Но это не значит, что турпоток в Крым не ослабнет. "Те, кто уже забронировал выезды в Крым, приедут, но новых бронирований будет гораздо меньше, чем мы ожидали", — считает директор крымской компании "Турэтно" Андрей Пылов (цитаты по "Интерфаксу").

Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украинские власти заявляют, что до конца войны намерены вернуть полуостров. С точки зрения украинской стороны отдых в Крыму можно сравнить с отдыхом на военном объекте, который может стать легитимной целью для ударов украинской армии. Западные страны, выступающие против ударов по территории России, считают, что в Крыму власти Украины могут действовать так же, как и на других своих оккупированных территориях.

В Кремле продолжают делать вид, что война не касается жителей России, и продвигают Крым как туристическое направление, а теперь еще и предлагают маршрут через охваченные войной территории, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Ответственное правительство", полагают в ISW, советовало бы избегать такие территории.

"Групповой удар возмездия"

В ночь на 18 июля Россия нанесла удар с воздуха по Одессе и Николаеву. Из заявлений украинских властей следует, что под удар попали порты — на следующий день после выхода России из зерновой сделки.

Минобороны России быстрее обычного подтвердило эти атаки, назвав их "групповым ударом возмездия" по объектам, где якобы готовились диверсии "с применением безэкипажных катеров", а также "месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса".

Крымский мост российское военное ведомство не упомянуло, а представитель Кремля Дмитрий Песков чуть позже заявил, что анонсированный Путиным ответ Киеву еще последует. Однако потом Песков сказал, что именно удар по порту в Одессе следует считать тем самым "ударом возмездия" за Крымский мост.

Восстановление моста, по предварительным данным, обойдется в 1-1,3 млрд рублей, сообщил вечером во вторник вице-премьер Хуснуллин.