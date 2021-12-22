Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой повздорил с преподавателями. В чем они друг друга обвиняют?

Полиция начала проверку обстоятельств инцидента с участием отца девятилетней студентки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателей вуза. В результате конфликта одному из сотрудников МГУ понадобилась медицинская помощь.

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Сообщение о том, что у Евгения Теплякова произошел конфликт с представителями МГУ, якобы удерживающими в аудитории его дочь Алису, которая сдавала экзамен по психологии, поступило в полицию во вторник 21 декабря, рассказали источники ТАСС и агентства "Москва".

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что сотрудники вызвали полицию из-за поведения отца Тепляковой.

О семье Тепляковых, в которой семь детей, СМИ начали писать после того, как стало известно, что старшая, Алиса, которая не училась в школе, тем не менее сдала в восемь лет единый государственый экзамен, а ее брат Хеймдалль сдал ОГЭ, экзамен, который сдают после 9-го класса, когда ему было семь лет.

Тепляковы не отдают своих детей в школу, а занимаются их обучением сами. Алиса не сумела поступить на бюджетное место в МГУ, и ее родители были вынуждены заключить договор об обучении на психфаке университета на платной основе.

Суть конфликта

Как следует из сообщения университета, Алиса Теплякова сдавала экзамен "Введение в психологию", а отец ждал ее на посту охраны.

Девочка якобы ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, а мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Как утверждают в МГУ, он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям.

Тех преподавателей, которые принимали экзамен у девочки, пришлось эвакуировать через запасной выход.

"Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. К сожалению, это происшествие происходило в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали папу к порядку и просили вести спокойно и адекватно… пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета", — заявили в пресс-службе.

Появление полиции в здании "несколько усмирило папу", сообщалось в релизе, и через некоторое время он с дочкой, которая "не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена", покинул здание.

Сам Тепляков после конфликта заявил "Известиям", что подает заявление в полицию. "Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще?.. Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка", — сказал он.

По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию. Он обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.

Позже Тепляков сказал РИА Новости, что собирается подать в суд на психфак МГУ из-за якобы имевшегося нарушения в процедуре сдачи экзамена.

"Нарушения… длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию", — заявил Тепляков.

"Мы не получали исков. Никак к этому не относимся. Каждый вправе делать то, что считает нужным", — сообщили РИА Новости в пресс-службе психфака МГУ.

Университет "тревожится за будущее" девочки

Как утверждает Тепляков, об экзамене МГУ уведомил за три дня, учебная часть не рассказала ни про состав билетов, ни про критерии оценивания.

"Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут", — сказал Тепляков агентству.

Как следует из сообщений пресс-службы МГУ, Алиса Теплякова с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия. Ее родители уважительных причин этому не предоставили, а настаивали на ускоренном обучении: чтобы девочка прошла шестилетний курс за два года.

"Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил", — говорится в сообщении.

В университете родителям говорили "о неполной готовности" девочки получать профессию психолога, но те настояли на своем праве заключить договор на обучение дочери на контрактной основе, следует из сообщения.

В релизе университета отмечается, что коллектив факультета психологии МГУ крайне обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг Тепляковой, "благодаря не всегда адекватному поведению и некоторым необоснованным заявлениям ее родителей, не соответствующим действительности, иногда носящим клеветнический характер в адрес студентов, преподавателей и других сотрудников Московского университета".

"Все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки. Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что, естественно, не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов", — отметили в пресс-службе.

"Она уходит вперед"

В октябре стало известно, что Евгений Тепляков написал заявление на индивидуальный учебный план дочери. "Прекрасно у нее все идет, она уходит вперед", — так оценил он ее успехи в учебе в беседе с РИА Новости.

Ректор университета Виктор Садовничий спустя несколько дней сообщил, что готов перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график обучения. "Мы делаем все, чтобы она самореализовалась… я знаю о том, что он [отец] просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное — чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", — сказал Садовничий.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После этого на факультете психологии МГУ заявили о готовности принять абитуриентку, если она справится со вступительными экзаменами.

Садовничий говорил, что если девочку зачислят, то ей могут выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться.

Но на бюджетное место девочка поступить не смогла, и родители заключили договор об обучении на платной основе.

В семье Тепляковых семеро детей, родители занимаются их обучением сами. СМИ писали о том, что семья живет в однокомнатной квартире на окраине Москвы.

Тепляковы получают около 200 тысяч в месяц от государства, а тратят на семью из девяти человек чуть больше половины этой суммы и живут аскетично, писало издание Woman.ru на основании собственных подсчетов и слов самого Теплякова.