Отец Романа Протасевича о задержании сына: "Террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями"

Дмитрий Протасевич, отец задержанного в Минске блогера и главреда NEXTA, дал интервью "Радые Свабода".

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О том, что Роман задержан, родители узнали из Телеграм-каналов, до сих пор остающихся для них основными источником информации. О том, что сын вылетает именно 23 мая, им известно не было, но они предполагали.

"Не обманешь родительское сердце", — говорит Протасевич-старший.

Выйти на связь с Романом родители пытались еще до того, как он вылетел из Афин, но у них это сделать не получилось. Они знали, что он не один, но, так как не знакомы с его девушкой, с ней связаться тоже не могли.

Дмитрий Протасевич — бывший военный — считает, что операцию готовили не одну неделю и предполагает, что спецслужбы Беларуси занимались этим не одни, так как операция носила слишком масштабный характер.

"Нелепость происходящего заключается в том, что это происходит у нас в двадцать первом веке в центре Европы, — возмущается Протасевич. — [Это было сделано] для того, чтобы плюнуть в мнение международного сообщества, нарушить все правила международного сотрудничества. Очень многие страны называют это террористическим актом, и я целиком с этим согласен. Террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями".

Родители Романа Протасевича уехали из Беларуси восемь месяцев назад, опасаясь преследования по политическим мотивам из-за деятельности сына. Приказом президента Беларуси от 4 мая 2021 года Дмитрия Протасевича и еще нескольких его коллег-офицеров лишили воинского звания. А страны Евросоюза, по словам отца Романа, достаточно бережно и с высокой долей ответственности относятся к людям, которые покинули свою страну по политическим мотивам, опасаясь репрессий.

"Режим — это какая-то агония, по-другому я сказать не могу", — отмечает Протасевич-старший.

Он делится своими переживаниями, отмечая, что не знает, где находится его сын и что с ним происходит.

"Мы не все взгляды Романа разделяли, но всегда его поддерживали, — уверяет Протасевич и вспоминает, как однажды сказал сыну: — "Что бы ты не сделал, я это могу не одобрять, но всегда буду принимать. Это твой выбор, я его уважаю, и мы тебя в этом будем поддерживать"".

Протасевич считает, что люди должны отдавать себе отчет, в какой ситуации после этого происшествия может оказаться белорусская власть, потому что игнорировать нормы международного права, игнорировать таких сильных политических игроков, как страны Европы и США в современном мире "просто глупо", поэтому он надеется, что внешнее давление на власти Беларуси окажет существенное влияние на то, чтобы произошли изменения к лучшему.

На вопрос, почему Лукашенко лично отдал приказ изменить маршрут полета и поднять в небо военный истребитель, отец Романа отвечает, что нынешняя власть боится независимых журналистов, боится свободы слова, боится, что любые действия власти станут известны мировой общественности.

"Они мыслят мерилами прошлого века или начала девяностых годов, когда еще существовал Советский Союз: что если заткнуть рот журналистам, всех посадить за решетку, взять под контроль все средства массовой информации, то можно спокойно делать свои темные дела, наплевав на общественное мнение, — говорит он. — Они забывают о том, что показывают всему мировому сообществу, что действуют незаконными методами, которые носят бесчеловечный характер".

Протасевич благодарит всех неравнодушных людей, порой даже незнакомых, которые высказывали слова поддержки и предлагали помощь. Но самая лучшая помощь, по его словам, — это поддержка его сына.