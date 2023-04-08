Откуда в России появились "военкоры" и чем они отличаются от обычных пропагандистов?

Гибель военного блогера, прокремлевского пропагандиста Владлена Татарского (его настоящее имя Максим Фомин) 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе, где проходил его "творческий вечер", привлекла большое внимание к феномену так называемых российских "z-военкоров". Откуда они появились и чем отличаются от обычных российских пропагандистов с государственных телеканалов?

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Методы пропаганды одни и те же

"Военкоров" в РФ можно условно разделить на две категории: тех журналистов и блогеров, кто работает на официальную российскую пропаганду и тех, кто просто взял телефон, завел Telegram-канал и стал рассказывать о ситуации на фронте в Украине. При этом все они заняли одну нишу — более радикальных рассказчиков о войне.

"Пока на федеральных каналах пытаются сгладить происходящее, они пишут про коррупцию в армии, нелестно отзываются про Путина, и так далее. Потому что, во-первых, это зачастую непосредственные участники войны с 2014 года, они в контексте того, что происходит. Во-вторых, на них подписаны в основном люди, которые тоже понимают, что происходит на месте, и которых фразой "все идет по плану", и "жест доброй воли" в заблуждение не введешь", — рассказывает журналистка Маша Борзунова.

Даже официальные "военкоры" Кремля в своих личных Telegram-каналах позволяют себе чуточку больше, чем можно говорить по телевизору — начиная от оскорблений украинского народа и заканчивая более приближенным к реальным людям сленгом, порой срывающимся на жесткий мат. "Пропаганда "военкоров" более конкретна и критична, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. — Условный "Киселев" — гораздо более одаренный человек и зарабатывает более серьезные деньги, поэтому обладает гораздо более развитым чутьем. Он понимает, что можно, а что нельзя. Даже если он как бы критикует власть, он ее критикует так, что власти это приятно". "Военкоры" — это люди более мелкого масштаба, считает Орешкин. "Это голос, рот и полков, подразделений на линии фронта. Поэтому они часто срываются на матерную лексику в адрес армейского руководства. Потому что окопная правда, так называемая, она всегда не совпадает с представлениями генералов", — поясняет политолог.

При всем этом нельзя сказать, что методы пропаганды российских "военкоров" сильно отличаются от кремлевской лжи. За многими из них замечали откровенные вбросы и фейки. Например, автор канала WarGonzo (более 1,2 млн подписчиков в Telegram) делал постановочный сюжет об уничтожении украинских беспилотников, а прокремлевский "военкор" "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказывал о якобы найденных биолабораториях в Украине.

Прошлая жизнь "военкора"

Самая интересная группа "военкоров" — это журналисты-самоучки. В отличие от корреспондентов федеральных СМИ они не получают зарплату из Кремля, поэтому в выражениях не стесняются, а также часто поддерживают друг друга. Репосты и перекрестная реклама каналов коллег по цеху среди "z-военкоров" — очень частая практика. "Они были известны в узких кругах, безусловно. Но то, что сейчас у них кратно увеличилось количество подписчиков, это 100%. С начала войны они стали намного популярнее. Раньше это были такие нишевые блогеры, которые были известны, наверное, тем, кто живет в пределах Донбасса и тех, кто интересовался происходящим там в 2014-м, в 15-м году", — рассуждает Маша Борзунова. Многие так называемые "военкоры" действительно кратно нарастили свою аудиторию за год войны. Например, канал Vоенкор Котенок Z вырос с 20 тысяч до 420 тысяч подписчиков, канал военкора Сладкова с 30 тысяч до почти одного миллиона.

Татарский — самый яркий пример того, как складывается типичная карьера прокремлевского "военкора". В 2014 году он сидел в горловской тюрьме за вооруженное ограбление банка, из которой бежал и присоединился к воевавшим в Донбассе пророссийским сепаратистам. Спустя пару лет он решил стать "военкором", его блог не имел большого успеха до войны, но после начала боевых действий Татарский добрался вплоть до Кремля, где и поведал о своей философии "кого надо убьем".

Яркую биографию имеет и Игорь Стрелков (реальная фамилия Гиркин). Бывший военный был одним из лидеров пророссийских сепаратистов в Донбассе в 2014 году и получил новый виток популярности с началом полномасштабного российского вторжения, когда переделал себя в военного обозревателя и яркую политическую фигуру.

Влияние "военкоров" на политику

Главной причиной успеха "военкоров" в информационном поле и Борзунова, и Орешкин называют запрос на данные "с полей", которые отличаются от официальной пропаганды, но, тем не менее, не похожи на независимые СМИ, осуждающие войну РФ против Украины. "Есть миллион человек, которым интересно, что конкретно происходит на поле боя, а не обобщенные рассказы о том, что на нас напал коварный Запад", — так описывает аудиторию "военкоров" политолог Дмитрий Орешкин.

Несмотря на наличие довольно большой, радикально настроенной аудитории, реальное влияние на войну и политику в России у "z-военкоров", по мнению экспертов DW, невелико. "Мы не видим, чтобы политика партии строилась по тому, как ведут себя эти "военкоры". Даже самого популярного из них, Игоря Стрелкова, после критики вывели из официального поля, его как бы не существует теперь. У него своя аудитория. Он ведет стримы, Telegram. Но это неофициальная история. Этих Telegram-каналов не существует в официальной политической повестке", — считает журналистка Маша Борзунова.

А Татарский, бывший одним из самых популярных прокремлевских военных блогеров, запомнится лишь своим скандальным выступлением в зале Кремля.