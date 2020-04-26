"Отложить противоречия ради общей цели": Путин и Трамп сделали совместное заявление

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", — говорится в сообщении.

Политики подчеркнули, что эта встреча была примером того, как две страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

Трамп и Путин отметили важную роль работников тыла в обеспечении союзников всем необходимым для победы. "Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру", — говорится в заявлении.

Встреча на Эльбе в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части — северную и южную. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.