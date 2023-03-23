Отпечатки пальцев, фото в профиль и анфас. Что ждет Трампа в случае возможного ареста?

Дональд Трамп на этой неделе ожидает возможного ареста по обвинению в финансовых нарушениях. Речь идет о выплате в 2016 году $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за ее молчание по поводу якобы имевшей место любовной связи с будущим президентом.

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В случае ареста Трамп станет первым экс-президентом, которому будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

В чем именно обвиняется Трамп?

История началась в 2006 году, задолго до того, как Трамп стал президентом. По утверждениям порнозвезды Сторми Дэниелс, у них с Трампом случилась тогда спонтанная близость (что Трамп всегда категорически отрицал), а в октябре 2016 года, за месяц до победы Трампа на президентских выборах, адвокат будущего президента Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тыс. долларов. Эта сумма предположительно была частью достигнутого соглашения, по которому актриса обязалась не обсуждать это дело в прессе и в целом на публике.

И хотя сам факт выплаты нарушением не является, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

А это уже можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов, то есть уголовное преступление.

Предъявят ли Трампу обвинения?

Решение о том, предъявлять ли Трампу обвинения, должен вынести окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Именно он созвал специальное большое жюри, чтобы выяснить, имеются ли достаточные основания для заведения уголовного дела, и только он знает, будет ли выдан ордер на арест, и если да, то когда именно.

На прошлой неделе адвокаты Трампа сообщили, что экс-президенту предоставили возможность предстать перед большим жюри, что можно считать признаком того, что расследование приближается к финалу.

Адвокаты всячески постарались дать понять, что ни они, ни сам Трамп не получали никаких предварительных уведомлений о грядущем аресте, подчеркнув, что собственные заявления Трампа о том, что это якобы должно было произойти во вторник, были основаны исключительно на сообщениях в прессе.

Что будет, если ордер на арест Трампа все же выдадут?

Если Брэгг решит предъявить обвинения, он сначала должен будет официально известить об этом Трампа и его адвокатов и запустить переговорный процесс, чтобы договориться, когда и как именно экс-президент явится в Нью-Йорк для ареста и первого слушания в суде.

Мы можем услышать объявление об аресте или от самого окружного прокурора, или от команды адвокатов Трампа, которые в этой истории весьма оперативно общаются с прессой.

Документ, содержащий формальные обвинения в адрес Трампа, не будет опубликован до тех пор, пока судья не зачитает эти обвинения в суде.

Учитывая историческое значение возможного ареста и соображения безопасности, подробности появления Трампа в суде Нью-Йорка будут скрываться до последнего.

Его адвокаты уже дали понять, что их подзащитный готов сотрудничать со следствием, так что классического задержания с мигалками и наручниками ожидать не стоит.

У Трампа имеется собственный самолет, так что он может прибыть в любой из аэропортов Нью-Йорка, а оттуда на машине отправиться в суд Манхэттена.

Снимут ли у Трампа отпечатки пальцев?



В рамках соглашения с прокурорами суд может позволить Трампу пройти в суд через задний вход, а не дефилировать перед строем журналистов, как это обычно бывает с подсудимыми.

Ну а дальше его все же ожидают стандартные в таких случаях процедуры для обвиняемых в уголовных преступлениях — снятие отпечатков пальцев и фотографии в профиль и анфас для дела. Ему также зачитают так называемое Правило Миранды — обязательное при задержании уведомление о правах, в том числе о конституционном праве на адвоката и праве ничего не говорить полиции, чтобы не инкриминировать себя.

Подсудимых, которым предъявлено обвинение, как правило, временно заковывают в наручники, однако адвокаты Трампа, скорее всего, постараются, чтобы он избежал такого неудобства.

Все это время рядом с Трампом будут неотлучно находиться агенты спецслужб.

Прежде чем предстать перед судом, Трамп какое-то время будет находиться в специальном помещении или даже камере.

Сам момент предъявления обвинения и обращение подсудимого к суду будет происходить уже на публике.

После регистрации дела и выбора судьи будут решаться остальные процедурные вопросы, такие как расписание слушаний, возможные ограничения на передвижение подсудимого и требования по залогу.

Если Трампа признают виновным в совершении уголовного преступления, то максимум, что ему может грозить — это 4 года лишения свободы, хотя эксперты сходятся во мнении, что он едва ли попадет за решетку и скорее всего отделается штрафом.

Сможет ли Трамп после всего этого баллотироваться в президенты?

Предъявленные обвинения и даже обвинительный приговор не смогут помешать Дональду Трампу и дальше вести избирательную кампанию. Сам он уже дал понять, что вне зависимости от того, что произойдет в суде, он отступать не намерен.

Собственно говоря, американское законодательство никак не мешает кандидату, уличенному в совершении преступления, вести президентскую кампанию и стать президентом, даже в тюремной камере.

Но разумеется, арест Трампа может сильно затруднить его кампанию.

Конечно, арест может еще больше сплотить вокруг Трампа его сторонников, но разъезжать по митингам, бороться за голоса и участвовать в дебатах ему будет весьма нелегко.

Не говоря уже о том, что арест экс-президента наверняка углубит и без того явный раскол в американской политической системе.

Ведь консерваторы убеждены, что к экс-президенту не иначе как из мести применяют иные стандарты правосудия, в то время как либералы настаивают на том, даже обладатели высшей власти, нарушившие закон, должны понести за это наказание.