Отравление в Москве: эксперты нашли в арбузе следы инсектецида, задержан подозреваемый

Задержан 39-летний сотрудник предприятия, которое проводило дезинсекцию в московском магазине "Магнит", где семья купила арбуз и отравилась — в результате случившегося умерли бабушка и внучка. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент с задержанным проводятся следственные действия. Как отмечает Lenta.ru, проверка будет проведена и в Областном центре дезинсекции.

"Медуза" пишет, что в образцах арбуза, который купила пострадавшая семья, были обнаружены следы средства для дезинсекции. Вещество было обнаружено и в других арбузах, изъятых из магазина.

Telegram-канал Mash сообщает, что обеззараживанием магазина занималась фирма "Климовск-Дез". В ней работали люди без опыта и основным требованием к трудоустройству был пятилетний стаж вождения.

Также отмечается, что в ходе проверок были сняты смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды и изъята финансово-хозяйственная документация. В квартире, из которой были госпитализированы пострадавший, были сняты пробы воды, воздуха, посуды, бытовой химии, лекарств и продуктов, в том числе остатков арбуза. Назначено более 40 судебных экспертиз.

Следствие придерживается версии о нарушении правил при проведении дезинсекции в продуктовом магазине.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении московской семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. Сеть магазинов "Магнит" проведет собственное расследование.

После публикаций в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).