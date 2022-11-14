Отрубание конечностей и публичные казни: талибы вводят наказания по законам шариата

Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата. За такие преступления, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, виновных будут наказывать публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.

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Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид написал накануне в "Твиттере", что судьям дано поручение тщательно выявлять в составах преступлений признаки нарушений священных исламских законов. Особенно это касается воров, похитителей и бунтовщиков, сказано в сообщении.

По сути, талибы не вводят ничего нового, а лишь возвращаются к практике, которой они следовали после прихода к власти в 1996-2001 годах. Тогда они тоже ввели жестокие публичные казни.

Именно это отвернуло от них многих афганцев, которые в целом поддерживают правление по законам шариата.

В целом уровень насилия в Афганистане снизился после вывода иностранного контингента, присутствовавшего там на протяжении 20 лет.

Женщины в полной изоляции



Вернувшись к власти в стране в августе прошлого года после ухода из Афганистана сил НАТО, талибы обещали в этот раз править более умеренно, но на деле подавляют любые свободы, особенно права женщин.

На прошлой неделе они наложили запрет на посещения женщинами парков Кабула, что еще больше изолирует их от общественной жизни.

Также жительницам столицы с прошлой недели запрещено посещать общественные бани и спортзалы, даже несмотря на то, что вход в эти заведения и так разделен по гендерному признаку.

Теперь эти места становятся для афганок полностью недоступными. Полный запрет талибы объясняют тем, что присутствие женщин в подобных местах не соответствует исламским законам.

Женщинам запрещено совершать дальние путешествия без сопровождения мужчины.

Девочки-подростки до сих пор не вернулись в школу в большей части страны, несмотря на обещание "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России и других странах мира) разрешить им продолжить образование.

Лишь единицы женщин продолжают работать в таких областях, как здравоохранение и образование, большинство перестали выходит на работу после возвращения талибов к власти.

В мае этого года также вышел указ, запрещающий афганкам появляться на улице с открытыми лицами.

В Кабуле женщины несколько раз выходили на акции протеста в защиту своих прав, некоторые из них были жестоко избиты.

Жестоким преследованиям в Афганистане также подвергаются представители оппозиции, журналисты, бывшие сотрудники западных организаций и переводчики, сотрудничавшие с войсками НАТО.

Миллиарды долларов из афганских активов, хранящихся за границей, заморожены. Международное сообщество требует от талибов выполнения обещаний в сфере безопасности и прав человека в Афганистане.