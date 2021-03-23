Ответственное ведомство США усомнилось в точности данных об эффективности вакцины AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Производитель вакцин AstraZeneca мог включить в данные американского испытания устаревшую информацию, сообщает Комитет по мониторингу данных и безопасности Национальных институтов здравоохранения США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комитет обеспокоен тем, что включение устаревшей информации “могло предоставить неполное представление о данных эффективности”. “Мы призываем предприятие работать с комитетом над пересмотром данных об эффективности и обеспечить как можно более скорый доступ к наиболее точным, актуальным данным эффективности”, - указал институт в своем сообщении.

Вакцина AstraZeneca ещё не получила разрешение на использование в США. Органы контроля примут решение на основании оценки независимых комитетов.

Ранее предприятие заявило о 79% эффективности вакцины в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19 и 100% эффективности в предотвращении тяжелого хода болезни.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби