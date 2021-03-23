Ответственное ведомство США усомнилось в точности данных об эффективности вакцины AstraZeneca

Производитель вакцин AstraZeneca мог включить в данные американского испытания устаревшую информацию, сообщает Комитет по мониторингу данных и безопасности Национальных институтов здравоохранения США.

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Комитет обеспокоен тем, что включение устаревшей информации “могло предоставить неполное представление о данных эффективности”. “Мы призываем предприятие работать с комитетом над пересмотром данных об эффективности и обеспечить как можно более скорый доступ к наиболее точным, актуальным данным эффективности”, - указал институт в своем сообщении.

Вакцина AstraZeneca ещё не получила разрешение на использование в США. Органы контроля примут решение на основании оценки независимых комитетов.

Ранее предприятие заявило о 79% эффективности вакцины в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19 и 100% эффективности в предотвращении тяжелого хода болезни.