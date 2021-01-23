ОВД-Инфо: Протесты 23 января поставили рекорд по задержаниям

В ходе акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России было задержано не менее трех тысяч человек, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо.

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"Это абсолютный рекорд за все время существования нашего правозащитного проекта, — заявил Би-би-си пресс-секретарь Константин Фомин. — 12 июня 2017 года было задержано 1769 человек. В чем-то сегодняшние действия силовиков напоминают события в Республике Беларусь: было много жестких задержаний, как минимум 25 человек пострадали, задержано около 40 журналистов".

Официальной информации по количеству задержанных на момент подготовки этой статьи не было.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на акциях."Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения", — приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ. Он потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акции протеста.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, всего в России на акциях протеста задержали 300 подростков. Из них около 70 в Москве и 30 — в Санкт-Петербурге.

Данные по общему количеству участников акций протеста существенно различаются. "МБХ Медиа" со ссылкой на данные корреспондентов в регионах оценивает количество протестующих по всей стране в 110 000 человек.

Би-Би-Си оценивает количество участников митинга в Москве в 25 тысяч человек, Reuters — в 40 тысяч. Координатор проекта "Белый счетчик" Дмитрий Нестеров заявил, что по его оценкам акция в Москве — рекордная по числу протестующих из всех несанкционированных митингов в российской столице как минимум с 2013 года. Максимальная численность участников на пике составила 15 тысяч человек, сказал Нестеров. При этом он не исключил, что всего за день в Москве могло выйти больше 20 тысяч человек.

20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.

Митинги в поддержку Навального прошли в более чем 100 России, а также в других странах. Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.