"ОВД-Инфо": с 24 февраля в России только один день не задерживали за антивоенную позицию
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Проект "ОВД-Инфо" только в один день с 24 февраля не зафиксировал задержаний в России за антивоенную позицию — 13 июня. Об этом пишет "Медуза".

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Война в Украине идет 126-й день.

По подсчетам "ОВД-Инфо", во время войны почти каждый день проходили задержания за уличные выступления — кроме четырех дней. При этом в три из этих четырех дней людей задерживали "за символику, посты и участие в прошедших акциях".

13 июня также не обошелся без задержаний, однако в этом случае человека причиной было не антивоенное выступление — активиста задержали в метро при помощи системы распознавания лиц в рамках "профилактических" задержаний в День России.

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