ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Об этом организация сообщила во вторник, 6 октября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, результаты, полученные в референтных лабораториях по заказу ОЗХО, совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Получив от ОЗХО результат экспертизы, правительство ФРГ заявило, что любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может оставаться без последствий. Берлин вновь призвал Россию расследовать обстоятельства отравления Навального.

Отравление Навального

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

72

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Что привезти на память из Вентспилса
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини