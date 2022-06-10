Озвучены сроки седьмого пакета санкций ЕС для РФ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Седьмой санкционный пакет Европейского Союза против России за ее вторжение в Украину ожидается в конце лета. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире телемарафона.

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По ее словам, сейчас члены ЕС обсуждают газовое эмбарго.

"Дискуссия продолжается, а европейцам необходимо закачать энергоносители для отопительного сезона, обеспечив минимум 80-85% требуемого объема", — сказала советник.

При этом, отметила Зеркаль, Европа присматривается к украинским ПХГ в плане безопасности хранения в них объемов своего газа.

Ранее Украина представила Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против России. Киев настаивает на принятии новых рестрикций как можно быстрее.

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