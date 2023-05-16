Пачки долларов на диване. Главу Верховного суда Украины Князева подозревают в коррупции

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев уличен в коррупции, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое проводило расследование совместно с антикоррупционной прокуратурой (САП).

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"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно, схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС. Проводятся срочные следственные действия", — сообщают антикоррупционные органы.

На пресс-конференции во вторник украинские силовики заявили, что Князев и еще один человек задержаны. Чтобы возбудить против главы Верховного суда уголовное дело и его арестовать, требуется согласие Высшего совета правосудия, и антикоррупционные ведомства намерены направить туда соответствующее обращение.

Они также опубликовали фотографию изъятой взятки — большое количество наличности в пачках купюр по 100 долларов США, разложенные на диване.

По данным САП, речь идет о сумме 2,7 млн долларов США. Источники Украинской службы Би-би-си эту сумму подтверждают, однако указывают, что "это еще не все". "Там нашли столько, что то, что нам показали, — далеко не все, очень впечатляет", — сказал собеседник Би-би-си.

Кто дал взятку?

Как заявил глава НАБУ Семен Кривонос, руководство суда могло получить взятку от владельца финансовой группы "Финансы и кредит" (она принадлежит украинскому бизнесмену Константину Жеваго) за принятие выгодного ему решения.

"Был зафиксирован ряд контактов собственника финансовой группы "Финансы и кредит" с одним из собственников адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности, — сказал Кривонос (цитата по агентству Интерфакс-Украина). — Была договоренность между собственником этой группы и собственником данного адвокатского объединения о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных лиц суда за принятие необходимого для этого предпринимателя решения".

Пресс-служба Жеваго, который сейчас находится за границей, заявила, что бизнесмен к взяточничеству не причастен. "Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в интересах предпринимателя, полностью неправдива", — сказано в заявлении (цитата по изданию "Украинская правда").

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, "адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми лицами, которые хотели за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде".

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Клименко добавил, что это объединение пыталось таким же образом "работать" с "большинством судов на территории Украины".

По сведениям газеты "Зеркало недели", обыски проходят еще у 18 судей Верховного суда. Собеседники Би-би-си не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные "Зеркала недели".

Судебная реформа

Верховный суд Украины срочно собирает пленум, чтобы уволить руководителя высшего судебного органа страны, которого подозревают во взяточничестве. Его заседание состоится уже во вторник.

Князев — самый высокопоставленный судья в современной истории Украины, который был задержан.

Верховный суд — высший орган в системе украинского правосудия. Он был создан в результате судебной реформы, проведенной в 2016-17 году, когда новый состав суда был набран на открытом конкурсе.

Общественные организации не выдвигали претензий к большинству членов ВС, и работа суда в основном не вызывала каких-либо громких скандалов.

Первым главой реформированного суда была Валентина Данишевская, Князев заменил ее в декабре 2021 года.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Князев получал заработную плату судьи Верховного суда в размере более 500 тыс. гривен в месяц (13,5 тыс. долларов США по нынешнему курсу).

В течение последних месяц у Князева был публичный конфликт с представителем Офиса президента Андреем Смирновым. Также суд отменил несколько решений президента Владимира Зеленского.

Однако собеседники Би-би-си в суде пока не видят политического подтекста дела, поскольку у них есть убедительные свидетельства в пользу того, что НАБУ действительно обнаружило красноречивые факты коррупции главы суда.

Кто такой Князев

43-летний Всеволод Князев родом из города Николаев на юге Украины. Он закончил Николаевский гуманитарный институт и Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года — судьей Николаевского областного административного суда. С 2013 по 2017 год возглавлял этот судебный орган.

В ноябре 2017 года он стал судьей созданного в результате конкурса Верховного суда и секретарем Большой палаты ВС.

Во время отбора у общественного совета добропорядочности были вопросы относительно происхождения имущества его тестя, который уже тогда был пенсионером.

В своем выступлении на пленуме, где его выбрали председателем Верховного суда, в октябре 2021 года, Князев говорил о множестве проблем в судебной системе Украины. "Наверное таких тяжелых времен, как сейчас, судебная система еще не знала. И предполагаю, что дальше будет не легче. Я очень сомневался перед тем, как податься на эту должность, потому что это огромный груз, огромная ответственность", — сказал тогда судья.

Он сообщал, что тогда жил в Киеве на съемной квартире. У его семьи есть недвижимость в Николаеве, а на жену записаны два автомобиля и десятки тысяч долларов.

После введения военного положения декларации о доходах судей, как и других чиновников, были закрыты.

Предыдущая председатель Верховного суда Валентина Данишевская, которая находилась на должности с 2017 года, решила не идти на второй срок и сложила полномочия.

Глава ВС выбирается из числа судей Верховного суда на четыре года с правом занимать должность не более двух сроков подряд.