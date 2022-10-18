Падение самолета в Ейске: количество погибших увеличилось до 13 человек

Число погибших после падения истребителя Су-34 на девятиэтажный жилой дом в городе Ейск Краснодарского края и пожара составило 13. Среди жертв — трое детей. Еще 19 получили ранения. Об этом сообщил во вторник, 18 октября, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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До этого глава МЧС России Александр Куренков говорил, что пострадали 22 человека, трое из них погибли.

По версии Куренкова, взрыва после падения Су-34 не было. Пожар возник в результате разлива горючего, утверждает глава МЧС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram о введении режима ЧС на месте падения военного самолета.

По данным МЧС, пожар потушен.

Между тем Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Telegram на вечер 17 октября сообщало, что пострадали 25 человек, четверо из них погибли. Не выходили на связь 6 человек.

Эвакуировали 250 человек, среди них — 40 детей. Всех расселили в шести гостиницах и пансионатах.

Четверо пострадавших при пожаре в Ейске переведены в Краснодар, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он добавил, что всего в больницах находятся 15 человек.

В Минобороны утверждали, что крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

Летчики катапультировались

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Между тем очевидцы высказывали предположения, что взорвались боеприпасы самолета. По версии военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, самолет 277-го бомбардировочного авиаполка нес снаряды к пушке, их детонацию и слышали при крушении.

Площадь возгорания — около 2000 квадратных метров

Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Огонь полностью охватил один из подъездов, сообщили "Интерфаксу" в дежурно-диспетчерской службе. "Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", — сказали в службе.

ЧП произошло в вечернее время, когда многие жители уже вернулись с работы, дом считался одним из самых высоких в городе.

Как ожидается, число погибших может возрасти. Виновные в произошедшем устанавливаются.