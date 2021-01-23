Паэт: Решение Финляндии закрыть границы противоречит принципу ЕС
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По словам депутата Европарламента Урмаса Паэта, решение Финляндии закрыть границы не только достойно сожаления, но и прямо противоречит принципу свободного перемещения ЕС и ослабляет Шенгенское пространство свободного передвижения.

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"Это будет иметь долгосрочные последствия, — пишет Паэт в социальных сетях. — Такое нарушение принципа свободного передвижения создает большие трудности для десятков тысяч людей как в Финляндии и Эстонии, так и в других странах".

"В то же время влияние этой меры на сферу здоровья очень сомнительно. К настоящему времени в Европе за последний год было достаточно примеров того, как ограничения на поездки не оказывали существенного влияния на распространение инфекции, что подтверждено международными организациями. К тому же фактически проводится различие между представителями различных сфер жизни. Занятые в Финляндии медработники из Эстонии получат право на въезд, а, например, учителя и строители — нет", — подверг Паэт критике решение финнов.

"В то же время для еще большего снижения гипотетического риска можно было бы, например, требовать, чтобы пассажиры предъявляли отрицательный результат теста, — посоветовал Паэт. — Подобное обширное ограничение непропорционально, тем самым под вопросом и его плюсы — с учетом всех тех крупные проблем, которые оно создаст как многим людям, так и принципу свободного передвижения в ЕС".

Правительство Финляндии в пятницу сообщило, что с предстоящей среды в страну будут допускать только представителей определенных профессий — например, медиков, дипломатов, журналистов, грузоперевозчиков. Строгие ограничения на пересечение границы практически останавливают трудовую миграцию между Эстонией и Финляндией. Ограничения будут действовать 30 дней. Право жителей приграничных территорий на посещение соседнего государства во время ограничений действовать не будет.

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LETA

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