Палата депутатов Чехии объявила власти России "террористическим режимом"

Нижняя палата чешского парламента приняла постановление, в котором осудила действия России в Украине и признала "действующий российский режим террористическим".

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За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов, участвовавших в заседании. Как отмечается в пресс-релизе на сайте Палаты депутатов, против выступили все 14 представителей оппозиционной партии евроскептиков "Свобода и прямая демократия".

Чешские парламентарии также осудили российскую агрессию и особенно атаки на гражданскую инфраструктуру Украины — их в постановлении назвали "очевидной попыткой достижения политических целей путем устрашения гражданского населения, которая соответствует террористическим методам".

Поддержавшие резолюцию депутаты раскритиковали угрозы использования ядерного оружия со стороны РФ, а также "ложные и бездоказательные обвинения Украины в планировании применения оружия массового поражения".

В постановлении также говорится, что Чехия не признает результаты "так называемых референдумов" на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Кроме того, депутаты поддержали инициативу о создании международного трибунала для расследования военных преступлений, в которых обвиняют Россию.

Ранее в этом году в разных формулировках аналогичные документы приняли в парламентах стран Балтии и Польши. Литва объявила Россию "террористическим государством", Латвия — страной, поддерживающей терроризм, Эстония — "страной — спонсором терроризма", а Польша признала власти РФ "террористическим режимом".

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все государства, входящие в организацию, объявить Россию "террористическим режимом". Нижняя палата чешского парламента, мотивируя свое решение, прямо ссылается на эту резолюцию.