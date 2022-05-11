Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине 40 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму в $39,8 млрд. Об этом со ссылкой на CNN пишет Новая газета. Европа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если инициативу поддержит Сенат, пакет помощи будет увеличен на $7 млрд (с $33 млрд).

Дополнительное финансирование ранее запросил президент США Джо Байден. Он заявлял, что если Конгресс не примет решение, то Соединенные Штаты вынуждены будут приостановить помощь через 10 дней, так как оставшиеся ресурсы почти исчерпаны.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. В частности, $6 млрд должно пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, $900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе", упрощающий предоставление военной помощи Украине.