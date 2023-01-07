Палата представителей США избрала нового спикера: понадобилось 15 попыток
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщает CNN.

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Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за Маккарти и 212 — за демократа Хакима Джеффриса.

Отмечается, что избрание спикера было заблокировано небольшой группой сторонников жесткой линии, которые требуют уступок, изменения способа управления Палатой представителей и приоритетных или альтернативных законов.

Борьба за пост спикера в Палате представителей была одной из самых длительных в истории за 164 года.

Напомним, республиканцы пытались выбрать Кевина Маккарти с 3 января, проводя по несколько неудачных попыток в день.

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