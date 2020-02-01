Палестина прекращает отношения с США и Израилем из-за "сделки века"

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о прекращении всех контактов с Израилем и США из-за предложенной американским президентом "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Аббас заявил, что одного только пункта об "Иерусалиме — столице Израиля" хватит для того, чтобы палестинцы никогда не приняли предложения Дональда Трампа.

"Мы сообщили Израилю и Соединенным Штатам, что прекращаем все контакты с ними, в том числе в сфере безопасности. Я не запишу свое имя в истории как тот, кто продал Иерусалим. Потому я полностью отвергаю этот план", — заявил палестинский лидер на внеочередном заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку.

Израиль, по словам Аббаса, должен нести ответственность как "оккупирующая держава", цитирует ТАСС. Он исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе предложений Трампа, заявив, что "на столе переговоров нет места даже для части американской сделки".

"Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, отказались от международных решений, при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений", — заявил Аббас, объясняя, почему отказывается принять "сделку века".

Аббас отметил, что информировал президента США Дональда Трампа о своем согласии на демилитаризацию палестинского государства, "хотя это многим не нравится". Однако затем США закрыли представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне и признали Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля.

Трамп, по словам Аббаса, заверял его в том, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. "Трамп отказался от многих своих обещаний решить палестинский вопрос пропорционально нашей позиции, поэтому мы прекратили сотрудничество с Вашингтоном и американской разведкой", — заявил палестинский лидер.

В израильских СМИ информация о прекращении координации действий в сфере безопасности между Израилем и Палестинской автономией пока не появлялась, отмечает NEWSru Israel. Телеканал Ynet со ссылкой на собственные источники сообщает, что контакты в области безопасности между палестинской администрацией и Израилем продолжаются.

Лига арабских государств поддержала позицию Палестины и отвергла план Трампа. Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД арабских стран. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики сообщил, что арабские министры "призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом".

В итоговом заявлении ЛАГ говорится, что "американо-израильский" план "не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает… международное право и резолюции ООН", цитирует РИА "Новости". Палестина будет добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения, заявил аль-Малики. 11 февраля Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

"Сделка века" предусматривает создание независимого государства Палестина со столицей в городе Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима. Власти Палестины должны провести демилитаризацию, отказаться от поддержки действующего в секторе Газа радикального движения "Хамас", группировки "Исламский джихад" и других военных подразделений.

План предусматривает продолжение палестинской сельскохозяйственной деятельности в долине реки Иордан, сама долина должна находиться под контролем Израиля, который сохранит свои поселения, в том числе на Западном берегу Иордана, на севере Мертвого моря, а также Голанские высоты. Строительство израильских поселений на палестинских территориях предлагается заморозить на 4 года.

Западный берег Иордана предлагается отделить от Иордании полосой израильской территории с двумя пропускными пунктами. Сектор Газа — значительно расширить и добавить два крупных района вдоль египетской границы. Согласно сделке, палестинские беженцы не смогут селиться в Израиле, но им предоставлен выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну. США также предложили Палестине 50 млрд долларов инвестиций.

По мнению критиков американского президента и премьер-министра Израиля Биньямина Нетантяху, за планом мирного урегулирования на деле скрывается мощная пиар-акция, пишет "Новая газета". Трамп стремится отвлечь внимание от процедуры импичмента и заручиться поддержкой еврейской общины США, а Нетаньяху, которому предъявлено три уголовным обвинения — улучшить положение накануне третьих за год выборов в кнессет.