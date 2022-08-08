Такое решение приняла правящая коалиция в городском парламенте. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что из "публичного пространства" страны уберут все "красноармейские" памятники — их, по разным подсчетам, от 200 до 400. Власти Нарвы, в свою очередь, говорили о "конфликте ценностей" и непонимании правительством местной спефицики.

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В воскресенье вечером правящая коалиция в городском собрании Нарвы приняла решение о переносе памятника советскому танку Т-34, расположенного на окраине города. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу нарвского округа партии "Эстония 200" Дениса Ларченко.

Депутаты от "Эстонии 200" и фракции Narva Tulevik, представляющей "Список Катри Райк", разработали "мирное решение" о судьбе монумента — танку дадут статус музейного экспоната и перенесут на "закрытую" территорию в пределах Нарвы. Его будущее определит рабочая группа, в которую войдут депутаты, представители общественных организаций и местные жители. Еще одна комиссия обсудит, что делать с другими советскими памятниками в городе.

Этот план депутаты считают компромиссом в сложившейся ситуации, когда правительство Эстонии объявило о желании "убрать из публичного пространства" танк и подобные ему памятники, даже если местные власти будут возражать. Утверждается, что предлагаемое решение позволит сохранить вопрос о судьбе монумента в руках местных властей.

"Безусловно, силовое решение вопроса спровоцирует серьезный конфликт жителей и государственной власти. Но сегодня точно такую же опасность для людей, для страны, для всех культурных, интеграционных, экономических и исторических процессов несут также призывы сохранить памятник в его сегодняшнем виде, призывать к этому — значит тоже провоцировать новые конфликты и новые опасные для общества события", — говорится в заявлении нарвских депутатов.

Предложение правящей коалиции уже передали премьер-министру Кае Каллас, сегодня приехавшей с визитом в Нарву. Глава эстонского правительства поприветствовала инициативу местных депутатов: "Память погибших следует чтить на кладбище. Вне зависимости от того, что у нас разное понимание прошлого, нам надо сосредоточиться на нашем общем будущем". Каллас также пообещала, что перенос памятника пройдёт "достойно" и "быстро".

На совместной пресс-конференции мэр города Катри Райк заявила, что речь идет о двух неделях. "Напряжение после решения правительства выросло. Нарвский танк стал символом всех советских памятников. То решение, которое в Нарве принято и подписано, еще было невозможно месяцем ранее. Наша задача сейчас — успокоить людей, объяснить им, что танк не будет демонтирован ночью", — отметила градоначальница.

На прошлой неделе около 200 горожан приехали к танку из-за слухов о грядущем тайном демонтаже. Катри Райк тогда заявила о провокации и подчеркнула, что судьба памятника — это "очень сложная тема, и позиция нарвитян отличается от позиции других эстонцев, мы имеем дело с конфликтом ценностей".

Сегодня же, как пишет Delfi.EE, в Пярну был демонтирован советский памятник на месте захоронения "борцов за свободу трудящихся" в городском парке. К процессу эксгумации привлекли специалистов, местные власти обязались перенести на городское кладбище и останки, и сам монумент.