Пандемийные годы поставили рекорд по смертям президентов в XXI веке

За последние полтора года во всем мире погибли или умерли восемь находившихся у власти национальных лидеров — это рекордный показатель за почти два десятилетия, показало исследование РБК.

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С начала 2020 года и до середины июля нынешнего года погибли или умерли восемь находившихся у власти глав государств или правительств — рекордное число по крайней мере за последние два десятилетия, подсчитал РБК. Это больше, чем в 2018–2019 годах (пять лидеров умерли или были убиты) или в 2016–2017 годах (четыре человека). Все смерти или гибели лидеров в 2020–2021 годах произошли в странах третьего мира. В 2003–2004 годах умерли семь лидеров глав государств или правительств.

Последний случай — убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Он был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции, его жена была тяжело ранена, но выжила, получив медицинскую помощь в США. Временно исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие говорили на английском и испанском языках. Министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер сообщил, что в банду, организовавшую убийство Моиза, входили 26 человек. Четверо из них были застрелены.

В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби. Он находился во главе государства с 1990 года. Правительство и парламент Чада распущены, и в течение следующих 18 месяцев страной будет править созданный военными совет.

Еще два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — умерли от болезней. СМИ сообщали, что оба лидера были заражены коронавирусом COVID-19. Скончавшийся в марте этого года Магуфули отказывался вводить в Танзании локдаун и высказывался против ношения медицинских масок. Он также просил жителей Танзании молиться для победы над коронавирусом. В апреле 2020 года в Танзании прекратили публиковать официальную статистику заболевших, а Магуфули утверждал, что его страна свободна от инфекции, и приглашал в республику туристов.

Нкурунзиза скончался 8 июня 2020 года от остановки сердца. При этом местные СМИ писали, что у главы государства был коронавирус. Нкурунзиза находился во главе Бурунди суммарно 15 лет.

Также от болезней скончались премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). Кроме того, за последние два года умерли сразу два премьер-министра Кот д'Ивуара. 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали — ему стало плохо после заседания совета министров. А 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко.