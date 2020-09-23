Пандемия Covid-19 унесла жизни уже свыше 200 000 граждан США

На США приходится каждая пятая смерть среди больных с SARS-CoV-2, выяснил Университет Джонса Хопкинса. В Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 6,88 млн человек.

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Пандемия легочного заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, унесла жизни уже 200 641 гражданина США. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, обнародованных во вторник, 22 сентября. Таким образом, на Соединенные Штаты приходится почти каждая пятая смерть среди больных с новым коронавирусом (967 347 летальных исходов).

Число заразившихся жителей планеты, по оценке экспертов университета, превысило показатель в 31 миллион. Больше всего заражений - в США (6,88 млн), Индии (5,56 млн) и Бразилии (4,55 млн).

Президента США Дональда Трампа неоднократно обвиняли в занижении масштаба распространения вируса. Сам глава государства в видеообращении для 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь возложил вину за неудавшееся сдерживание распространения инфекции на Китай, где в конце 2019 года была зафиксирована первая вспышка заболевания. В то же время Трамп не сомневается в успехе в борьбе с инфекцией. "Мы выпустим вакцину, победим вирус, покончим с пандемией и вступим в новую эру беспрецедентного благоденствия, сотрудничества и мира", - заверил глава Белого дома.

Многие государства в последние недели вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.