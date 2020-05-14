Пандемия может привести к глобальному кризису психического здоровья

ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что пандемия нового коронавируса несет в себе риски для здоровья детей и психического здоровья населения, сообщает The New York Times.

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Пандемия SARS-CoV-2 привела к последствиям, напрямую не связанным с самим вирусом. На данный момент по всему миру наблюдается рост домашнего насилия, в том числе в Китае, Испании, Франции, Италии и многих других странах. В Мексике государство запретило продажу алкоголя, после чего последовал ряд смертей, связанных с употреблением паленого алкоголя.

ООН предупреждает, что миллионы детей рискуют умереть от излечимых болезней из-за недоступности больниц, перепрофилированных для борьбы с новым коронавирусом. По подсчетам ЮНЕСКО, из-за последствий пандемии каждые полгода будут умирать более миллиона детей в возрасте до пяти лет.

В свою очередь, ВОЗ 14 мая сообщила, что из-за “изоляции, страха, неизвестности и экономического смятения” может возникнуть глобальный кризис психического здоровья. Глава департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестел сообщила, что согласно последним отчетам, возник скачок тяжести психических заболеваний, особенно среди детей и работников здравоохранения.

“Психическое здоровье и благосостояние целых обществ оказались под влиянием кризиса и являются приоритетом”, - сказала Кестел.